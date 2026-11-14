पलूशन पर बड़ा ऐक्शन; दिल्ली-NCR में नियम तोड़ने वाले 191 उद्योगों पर लगेगा ताला
दिल्ली-NCR में बढ़ते पलूशन को रोकने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 191 उद्योगों को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते पलूशन पर लगाम लगाने को लेकर सख्त कार्रवाई सामने आई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पलूशन कंट्रोल करने वाले उपकरण नहीं लगाने वाले 191 उद्योगों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं इन उद्योगों की बिजली काटने और उनको सील करने को कहा गया है। पुराने वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक या CNG वाहन लाने, पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
191 उद्योगों को बंद करने के आदेश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में पलूशन की रोकथाम के उपायों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। उन्होंने बैठक में दिल्ली-एनसीआर में पलूशन नियंत्रण के उपायों में तेजी लाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पलूशन नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने वाले और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 191 उद्योगों को तुरंत बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।
ट्रैफिक जाम वाली जगहों पर कदम उठाने के निर्देश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समीक्षा बैठक में कहा कि अब केवल योजनाएं बनाने के बजाय समयबद्ध तरीके से जमीनी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। पलूशन को कंट्रोल करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने सड़कों की सफाई, गड्ढों की मरम्मत और एनसीआर के 233 चिह्नित यातायात जाम वाले स्थानों पर सुधार वाले कदम उठाने के आदेश दिए।
मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लगाने पर भी आदेश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की सीमा पर 154 एंट्री प्वाइंट पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली लगाने का काम 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश भी दिया। बैठक में बताया गया कि 5,480 किमी सड़कों को चकाचक किया जाना था जिनमें से 3,221 किमी मार्गों को दुरुस्त किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने पलूशन फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की योजना में तेजी लाने के भी आदेश दिए।
हाई टेक कैमरे लगाने के भी आदेश
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेट्रोल पंपों पर वाहनों की नंबर प्लेट की पहचान करने वाले हाई टेक कैमरे को भी लगाने में तेजी लाने का आदेश दिया। पलूशन कंट्रोल के मानकों का पालन नहीं करने वाले औद्योगिक इकाइयों की बिजली काटने के भी आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे उद्योगों पर सीलिंग की कार्रवाई करने को भी कहा गया है। केंद्रीय मंत्री ने नगर निकायों को खुले में कचरा डालने और जलाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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