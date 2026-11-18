'पंजाब के किसान कभी भी पराली नहीं जलाना चाहते', दिल्ली के मंत्री ने किसे ठहरा दिया दोषी?
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- 'पंजाब के किसान कभी भी पराली नहीं जलाना चाहते...' आखिर भाजपा नेता ने किसे दोषी बताया?
सर्दियां आते ही राजधानी दिल्ली की राजनीति में पराली और प्रदूषण की चर्चा तेजी से होने लगती है। ताजा बयान दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से आया है। उन्होंने कहा- 'पंजाब के किसान कभी भी पराली नहीं जलाना चाहते थे...' भाजपा मंत्री का ये बयान पार्टी के पुराने बयानों से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाजपा लगातार कहती रही है कि पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं। आखिर भाजपा नेता ने किसे दोषी बताया?
शिवराज सिंह के बयान के बाद आई सिरसा की टिप्पणी
मनजिंदर सिंह सिरसा का यह बयान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद आया है। मीडिया से बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा था- "पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 'ऐतिहासिक' कमी आई है। इसके लिए उन्होंने पंजाब के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।" मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी कुछ इसी लाइन पर है।
मनजिंदर सिंह ने पराली जलाने का दोषी किसे ठहराया?
सिरसा ने मीडिया से मुखातिब हुए शिवराज सिंह चौहान के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा- पंजाब के किसान कभी भी पराली नहीं जलाना चाहते हैं। यह बात मैं बार-बार कह रहा हूं। पंजाब के किसान को पराली से आमदनी हो रही है। इसके बाद सिरसा ने दावा करते हुए कहा- ये जो भी हरकतें हो रही हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम आदमी ने की हैं। हमने इस बात की शिकायत भी की थी कि देखिए ये लोग पराली में आग लगा रहे हैं।
केजरीवाल ने 2000 से ज्यादा लोगों पर दर्ज कराए मुकदमें
अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के किसानों को बदनाम कर रहे हैं। उनके ऊपर 2000 मुकदमें दर्ज कर दिए। ये कितनी शर्म की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली में छठ पूजा के नाम पर मुकदमें दर्ज किए अब पंजाब के 2000 से ज्यादा किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि पंजाब में किसान पराली नहीं जला रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल एंटी किसान और एंटी पंजाब है। यही कारण है कि इतने लोगों के ऊपर केजरीवाल ने मुकदमें दर्ज कराए हैं।
शिवराज सिंह के बयान पर केजरीवाल ने भी दी प्रतिक्रिया
आपको बताते चलें कि शिवराज सिंह चौहान के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिवराज का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने लिखा, 'केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।'
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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