सांसत में दिल्ली की हर सांस! हर घंटे बढ़ रहा पलूशन; कहां सबसे ज्यादा

संक्षेप: दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही इसके और नीचे जाने की संभावना है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण आनंद विहार इलाके में दर्ज किया गया है।

Wed, 15 Oct 2025 09:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
ठंड की आहट के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा खराब होने लगी है। तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली का प्रदूषण हर घंटे बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने की कम संभावना है। बुधवार को दिल्ली का प्रदूषण स्तर गिरकर खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। 15 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई 201 दर्ज किया गया है। इस दौरान सबसे खराब हवा दिल्ली के आनंद विहार में रही, जबकि वजीरपुर दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली में आगे भी पलूशन से राहत मिलने की संभावना नहीं है, तापमान में जितनी गिरावट आएगी दिल्ली की हवा उतनी ही खराब होती जाएगी।

बुधवार को सुबह जब एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया तो उस समय 19 डिग्री सेल्सियस था। सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार शाम को 24 घंटे का एवरेज एक्यूआई 211 था। बता दें कि 0-50 तक एक्यूआई अच्छा और 51-100 तक संतोजनक माना जाता है। 101-200 तक खराब और 201-300 तक खराब माना जाता है। 301-400 तक बहुत खराब, जबकि 401-500 तक का एक्यूआई गंभीर कैटेगरी में माना जाता है।

एनसीआर के दूसरे शहरों में एक्यूआई

दिल्ली के अलावा एनसीआर के दूसरे शहरों में भी एक्यूआई अच्छा नहीं रहा। नोएडा में एक्यूआई 228 से बढ़कर 369 तक पहुंच गया। गाजियाबाद में 320 से 325 के बीच एक्यूआई दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में 252-267 तक एक्यूआई दर्ज किया गया। बढ़ते पलूशन के कारण एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (GRAP-1) लागू कर दिया है।

आगे कैसी रहेगी दिल्ली की हवा

ईडब्ल्यूएस फोरकास्ट के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते पलूशन से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पलूशन हर दिन बढ़ता ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अनुसार, 17 अक्टूबर की शाम तक एक्यूआई 346 तक पहुंच जाएगा। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई 350 के पार भी जा सकता है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi Pollution
