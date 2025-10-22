212 फीसदी का इजाफा; दिल्ली में 5 साल में सबसे ज्यादा PM 2.5 वाली दिवाली

संक्षेप: तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्लाईमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दिवाली पर पीएम 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है।

तमाम प्रयासों के बावजूद दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्लाईमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान दिवाली पर पीएम 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। यह स्थिति तब है जब हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस बार फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं में 77 फीसदी की कमी आई है।

क्लाईमेट ट्रेंड्स के विशेषज्ञों ने दीवाली के एक दिन पहले, दिवाली के दिन और उसके एक दिन बाद के पीएम 2.5 के आंकड़ों का विश्लेषण किया। 2021-2025 तक की सभी दिवाली के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट पता चलता है कि इस बार हवा में पीएम 2.5 की मात्रा सबसे ज्यादा दर्ज की गई। विश्लेषण में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार इस बार दिल्ली में दिवाली से एक दिन पहले हवा में पीएम 2.5 की औसत मात्रा 156.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर थी। यह दिवाली वाले दिन बढ़कर 233.5 और उसके एक दिन बाद 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई। यह मात्रा औसत में बताई गई है और दिवाली की रात यह अधिकतम 675 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंची थी।

पिछले साल की तुलना में इस बार पीएम 2.5 की मात्रा में 212 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। पिछली बार यह दिवाली से पहले 204, दिवाली के दिन 227.7 और दिवाली के अगले दिन 220 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज की गई थी। हालांकि, 2023 में यह क्रमश: 92.9, 145.5 तथा 319.7 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रही। विश्लेषण में कहा गया है कि पटाखों की वजह से पीएम 2.5 की मात्रा बढ़ी, लेकिन हवा की कम गति (प्रति सेकेंड एक मीटर) और कम तापमान ने भी इसकी सघनता को बढ़ाने में मदद की।

अधिकांश जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में रहा प्रदूषण राजधानी में शाम 4 बजे 39 में से 36 केंद्रों में से अधिकांश जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। समीर ऐप से प्राप्त जानकारी के अनुसार 36 में से बस 4 जगहों पर गंभीर श्रेणी में प्रदूषण दर्ज किया गया। बवाना में एक्यूआई 417, इहबास में 403, पंजाबी बाग में 430 व वजीरपुर में 404 दर्ज किया गया। यह गंभीर श्रेणी में है। जबकि चार जगहों पर खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया बाकी जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया। सर्दी आते ही राजधानी में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ने लगता है। खासकर दीवाली के बाद हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती है। प्रदूषण के दौरान बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा परेशान रहते हैं।

आप नेता बोले-भाजपा नाकाम रही आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार प्रदूषण रोकने में नाकाम रही। आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्धाज ने कहा‌ कि सरकार ने कहा था कि दीवाली के बाद कृत्रिम वर्षा कराकर प्रदूषण कम करेंगे। उन्होंने ने सवाल उठाया कि मंगलवार को कृत्रिम वर्षा क्यों नहीं कराई गई। सरकार प्रदूषण रोकने के हर मोर्चे पर विफल रही।

मंत्री बोले, अबतक सरकार ने कई बड़े काम किए ● 27 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हटाया जा चुका है, लक्ष्य 28 लाख मीट्रिक टन का है।

● 500 वर्गमीटर से बड़ी इमारतों की निर्माण गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।

● इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चल रही हैं, जिससे प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है।

● 6,000 से अधिक उद्योगों को कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू इस्टेब्लिश प्रमाणपत्र दिए गए हैं। इन उद्योगों का उत्सर्जन अब जीरो पल्यूशन श्रेणी में लाया गया है।

● वाहन प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया गया है। इससे निगरानी में भी आसानी होती है।

पटाखे जलाने के बाद सड़कों पर फैला कूड़ा दिल्ली में मंगलवार को सड़कों पर पटाखे जलाने के बाद कूड़ा फैला हुआ था। कई जगहों पर पार्कों में भी पटाखे जलाए गए। कूड़ा फैलने के कारण लोगों को दिक्कतें हुईं। उपमहापौर जय भगवान यादव ने मंगलवार को कई स्थानों पर सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही सफाई के निर्देश दिए।