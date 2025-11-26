Hindustan Hindi News
दिल्लीवालों ने पूरे साल झेला सबसे ज्यादा प्रदूषण, रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप:

स्वतंत्र शोध संगठन सीआरईए की नई सैटेलाइट आधारित रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली में पूरे वर्ष देश का सर्वाधिक पीएम 2.5 प्रदूषण रहा, जहां लगभग 60% जिलों का स्तर राष्ट्रीय मानक से ऊपर पाया गया है।

Wed, 26 Nov 2025 05:22 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देशभर में दिल्लीवालों ने पूरे वर्ष सर्वाधिक प्रदूषण झेला। वायु गुणवत्ता को लेकर जारी नई सैटेलाइट आधारित रिपोर्ट में यह चिंताजनक तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 749 (विश्लेषण में शामिल) में से 447 जिले यानी लगभग 60 प्रतिशत जिले खतरनाक पीएम 2.5 स्तर के मामले में राष्ट्रीय मानक से ऊपर पाए गए हैं। इनमें दिल्ली का वार्षिक औसत शीर्ष पर रहा।

रिपोर्ट स्वतंत्र शोध संगठन सेंटर फोर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) ने तैयार की है। इसमें कहा गया है, दिल्ली में पीएम 2.5 स्तर का वार्षिक औसत 101 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर पहुंच गया, जो भारतीय मानक से ढाई गुना और डब्ल्यूएचओ की सीमा से 20 गुना अधिक है। इस अध्ययन में फरवरी 2024 से मार्च 2025 तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं।

बता दें कि पीएम 2.5 हवा में मौजूद बहुत छोटे हानिकारक कण होते हैं, जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह सबसे खतरनाक वायु प्रदूषकों में से एक माना जाता है।

चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम 2.5 के प्रदूषण के मामले में चंडीगढ़ (70) दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद हरियाणा (63), त्रिपुरा (62), असम (60), बिहार (59), पश्चिम बंगाल (57), पंजाब (56), मेघालय (53) और नगालैंड (52) का स्थान है, ये सभी राष्ट्रीय मानक से ऊपर पाए गए।

हवा ‘बेहद खराब’

इस बीच , दिल्ली की हवा मंगलवार को भी बेहद खराब श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 360 अंक पर रहा। गाजियाबाद का एक्यूआई 349, नोएडा का 373, ग्रेनों का 364 और गुरुग्राम का 303 रहा।

पारा आठ डिग्री तक गिरेगा

दिल्ली में फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिल्ली में सबसे कम तापमान आया नगर में 8.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिन न्यूनतम पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है।

राख के बादलों से विमान सेवाएं प्रभावित

इथियोपिया में फटे हेली गुब्बी ज्वालामुखी की राख का गुबार मंगलवार को भारत के ऊपर से होकर गुजरा। इससे विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। अत्यधिक ऊंचाई के कारण राख का असर अभी जमीन पर देखने को नहीं मिला। ज्वालामुखी की राख की वजह से एयर इंडिया ने सोमवार रात से मंगलवार तक कुछ अंतरराष्ट्रीय समेत 13 उड़ानें रद्द कीं, इनमें से सात दिल्ली की थीं। इसके अलावा विभिन्न एयरलाइंस को प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों की जांच करनी पड़ी, जिससेे दिल्ली की 10 समेत करीब एक दर्जन उड़ानों में विलंब हुआ।

लेखक के बारे में

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
