ग्रीन पटाखे कम फैलाते हैं पलूशन लेकिन... विशेषज्ञों ने किस बात पर जताई चिंता?

संक्षेप: दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण फैलाते हैं लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने पर विशेषज्ञों ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में करीब 30 फीसदी तक कम प्रदूषण फैलाते हैं लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। विशेषज्ञों की मानें तो बड़े पैमाने पर एक साथ होने वाली आतिशबाजी समस्याएं बढ़ा सकती है।

30 फीसदी तक कम उत्सर्जन दिल्ली में सीपीसीबी के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और एयर लैबोरेट्रीज के प्रमुख दिपांकर साहा के अनुसार, पारंपरिक पटाखों से उलट ग्रीन पटाखों में कम विषैले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेरियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम जैसे हानिकारक तत्वों से परहेज किया जाता है। इनके जलने पर जलवाष्प या डस्ट सप्रेसेंट्स (धूल दबाने वाले तत्व) निकलते हैं। प्रयोगशाला परीक्षणों में यह पाया गया है कि इनसे लगभग 30 फीसदी तक कम उत्सर्जन होता है।

ध्वनि पलूशन भी होता है कम दिपांकर साहा ने आगे कहा कि पलूशन को कम करने के अलावा ग्रीन पटाखों के फूटने पर आवाज भी कम होती है। इससे ये बच्चों, बुजुर्गों, जानवरों और स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी नहीं करते हैं। इनकी कम डेसिबल स्तर की ध्वनि पलूशन को भी कम करने में मदद करती है।

…लेकिन निकलती हैं विषैली गैसें वहीं एक अन्य पर्यावरणविद् भवरीन कंधारी ने कहा कि भले ही ग्रीन पटाखे एक बेहतर विकल्प हैं और कम हानिकारक हैं लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। इनसे अब भी ‘अल्ट्राफाइन’ कण और विषैली गैसें निकलती हैं ऐसे में सबसे प्रभावी तरीका पटाखों के समग्र उपयोग को सीमित करना उचित है।

व्यापक अभियान की जरूरत वहीं सीपीसीबी में ‘एयर लैबोरेटरीज’ के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और प्रमुख दीपांकर साहा ने बाजार में केवल ग्रीन पटाखे ही हों इसके लिए व्यापक अभियान की जरूरत है। पटाखे फोड़ने के समय की पाबंदी का पालन भी सख्ती से कराया जाना चाहिए। पारंपरिक पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाई जानी जरूरी है।