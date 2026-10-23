बॉर्डर पर सख्ती, बाहरी गाड़ियों को नो एंट्री और वॉट्सएप ग्रुप; दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम कसने क्या-क्या तैयारियां
Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण से अगले कुछ दिन राहत मिलने के आसार नहीं हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पलूशन पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इनमें बॉर्डर पर सख्ती, बाहरी गाड़ियों की नो एंट्री समेत कई नियम शामिल हैं।
Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में अगले दो-तीन दिनों के बीच प्रदूषण के स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट के आसार नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15 फीसदी तक पहुंच सकती है। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई अहम कदम उठाने की तैयारी की है। इसके तहत दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही बॉर्डर से दूसरे रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा। सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों की एंट्री पर लागू प्रतिबंधों को भी सख्ती से लागू किया जाएगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को पड़ोसी राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की थी। इसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर चर्चा हुई। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी एसके सिंह के मुताबिक, बैठक का उद्देश्य प्रदूषण रोकने के लिए सभी प्रभावी कदमों पर चर्चा करना था।
प्रदूषण से पांच दिन राहत नहीं मिलेगी
दिल्ली की आबो-हवा को लेकर हुए एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रतिकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार पांच दिनों तक एक ही जगह जमा रह सकता है। वैज्ञानिक पत्रिका एनवायरमेंटल पोल्यूशन में प्रकाशित शोध के अनुसार, तापमान सबसे प्रमुख प्रभावशाली भूमिका निभाता है। यह अध्ययन जामिया , दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शोधकर्ताओं ने किया है।
प्रदूषण फैलाने वाली बसों को बॉर्डर पर ही रोका जाएगा
बैठक की अध्यक्षता करने वाले स्पेशल सीपी (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय और अंतरशहरी बसों को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। ऐसी बसों को राजधानी में दाखिल होने के बाद डायवर्ट करने से ट्रैफिक जाम बढ़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए उन्हें बॉर्डर से ही दूसरे रास्तों पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
लागू निर्देशों और निर्धारित शर्तों के मुताबिक, दिल्ली में इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही अनुमति है। वहीं, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू प्रवेश प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचित छूट प्राप्त वाहनों को नियमानुसार राहत मिलेगी। दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिन पर प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश की मनाही स्पष्ट रूप से लिखी होगी।
बॉर्डर पर संयुक्त टीमें, वाहनों की जांच होगी
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली की सीमाओं पर विभिन्न एजेंसियों की संयुक्त प्रवर्तन टीमें बनाई जाएंगी। ये टीमें वाहनों की जांच के साथ नो-एंट्री के समय का पालन सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा, उन वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो अपने निर्धारित गंतव्य के बजाय दूसरे रास्तों पर चलते हैं या ओवरलोड होते हैं।
निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली सामग्री को तय मानकों का उल्लंघन कर ले जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई होगी। नगर निकायों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ धूल उड़ने से रोकने के उपाय करने और सड़कों व निर्माण स्थलों पर नियमित पानी का छिड़काव करने को कहा गया है।
व्हाट्सऐप ग्रुप बनेगा
सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों को जोड़ा जाएगा, ताकि निर्देशों और विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई की जानकारी तुरंत साझा की जा सके। इससे नियमों के पालन की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों से जहां जरूरी हो, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक, इन उपायों का उद्देश्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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