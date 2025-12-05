दिल्ली में पलूशन पर गुड न्यूज जल्द लेकिन अगले चार मुश्किल; CM रेखा गुप्ता ने बताया प्लान

संक्षेप: दिल्ली में पलूशन पर जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है, लेकिन अभी चार दिन भारी पड़ने वाले हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार का आगे का प्लान बताया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण आम जनमानस ही नहीं रेखा गुप्ता सरकार के लिए भी सिरदर्द बन गया है। वातावरण में मानक से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण के कण अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में अगले तीन से चार दिन राजधानी में परेशानी बढ़ने के आसार हैं। इस बीच पलूशन पर गुड न्यूज भी आई है। रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजधानी में मिस्ट स्प्रे सिस्टम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ युद्धस्तर पर कार्य कर रही है, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से उठ रही वाटर स्प्रिंकलर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधान किए गए हैं और एनडीएमसी क्षेत्र में मिस्ट स्प्रे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली की सभी सड़कों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदूषण पैदा करने वाले किसी भी स्रोत या पहलू का प्रभावी समाधान निकालना है। उन्होंने मिस्ट स्प्रे सिस्टम का निरीक्षण भी किया।

सोनिया गांधी बोलीं- हमारे जैसे बुजुर्गों की परेशानी बढ़ी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे सभी बुजर्गों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ करे। इस बीच, इंडिया गठबंधन के घटकदलों के सांसदों ने मास्क पहनकर और मौसम का मजा लीजिए का बैनर लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।