नोएडा और ग्रेनो में भी इन पुराने वाहनों पर बैन, पकड़े जाने पर होगा ऐक्शन
पलूशन नियंत्रण के लिए गौतमबुद्ध नगर में बीएस-3 पेट्रोल, बीएस-4 डीजल और रेत-मिट्टी ले जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहन वाहनों के पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली की तरह गौतमबुद्ध नगर में भी बढ़ते पलूशन को देखते हुए रविवार से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। खुले में रेत-मिट्टी ले जाने वाले मालवाहक वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी और ग्रैप-3 के नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। सीसीटीवी के जरिए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखने, रेड लाइट पर इंजन बंद करने और सही जगह पार्किंग करने की सलाह दी गई है।
इन पुराने वाहनों पर लग गया बैन
अधिकारियों ने बताया कि अब दिल्ली की तरह गौतमबुद्ध नगर में भी रविवार से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इनके अलावा यातायात पुलिस ने ग्रैप-3 के अन्य नियमों को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी है। डीसीपी यातायात सैय्यद अली अब्बास ने बताया कि जो मालवाहक वाहन खुले में रेत और मिट्टी लेकर आते हैं, उनके आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
पकड़े जाने पर होगा ऐक्शन
स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक तय समय के हिसाब से प्रदूषण प्रमाण पत्र रखना सुनिश्चित करें। यहां पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध हैं। ऐसे वाहन चलते हुए मिलते हैं तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी का कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा।
सीसीटीवी से होगी निगरानी
इसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगे सीसीटीवी से लगातार निगरानी की जाएगी। जो वाहन नियम तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता के कारण लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी का दायित्व है कि वह सभी नियमों का पालन करे ताकि धूल-धुएं को रोका जा सके।
ये उपाय करें
डीसीपी यातायात ने कहा कि लालबत्ती पर रुकते समय वाहन का इंजन स्विच ऑफ कर लें। जाम वाले हॉट स्पॉट स्थानों से निकलने के बजाए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। अपने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों की बजाए निर्धारित पार्किंग में खड़ा करें।
ग्रेनो के इस गांव में कूड़े में आग, पाया काबू
ग्रेटर नोएडा के तुस्याना गांव में कूड़े में आग लगाए जाने से इलाके में कई घंटे तक धुआं छाया रहा। धुएं ने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर दिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकलकर्मियों को आग बुझाने में कई घंटे लगे। हवा के खराब स्तर के बीच कूड़े में आग लगाने की इस घटना ने प्रदूषण नियंत्रण के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को भी उजागर कर दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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