दिल्ली में फिर पटाखों पर बैन; पुलिस की दो-टूक, नियम तोड़ा तो कड़ा ऐक्शन
दिल्ली में एकबार फिर पटाखों पर बैन लग गया है। अब दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पटाखे जलाने की तय समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पटाखों पर पूरी तरह रोक है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में इस दिवाली पर जोरदार आतिशबाजी देखी गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के पलूशन में पटाखों से होने वाले प्रदूषण का योगदान सबसे ज्यादा रहा। दिल्ली के पलूशन में पटाखों की हिस्सेदारी सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन क्रमशः 71.1 फीसदी और 29.8 फीसदी रही। इस बीच दिल्ली में एकबार फिर से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली पुलिस की दो-टूक, नियम तोड़ा तो ऐक्शन
दिल्ली पुलिस ने एक्स पर कहा- राष्ट्रीय राजधानी में पटाखे चलाने की अनुमति अब समाप्त हो गई है। अब दिल्ली में पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पटाखे जलाने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समयावधि के दौरान ही थी। अब पटाखे जलाने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने नियम का सम्मान करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि यह जिम्मेदार नागरिक की पहचान है।
दिल्ली के पलूशन में पटाखों की हिस्सेदारी दो दिन ज्यादा
इस बीच पटाखों से हुए पलूशन पर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपिकल मेट्रोलॉजी (IITM) ने कहा है कि दिल्ली के पलूशन में पटाखों का योगदान सोमवार और मंगलवार को सबसे अधिक रहा है। दिल्ली के पलूशन में दोनों ही दिन पटाखों की हिस्सेदारी पटाखों की हिस्सेदारी क्रमशः 71.1 और 29.8 फीसदी रही है। दिल्ली में सोमवार को हुए पलूशन में वाहनों के धुएं की हिस्सेदारी 6.9 फीसदी रही।
सर्दियों की शुरुआत में ही बढ़ने लगा पलूशन
वहीं विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के विश्लेषण के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में इस साल सर्दियों की शुरुआत में पलूशन की स्थिति और खराब हो गई है। दिवाली से पहले के हफ्ते में पीएम 2.5 का आंकड़ा 3 साल के टॉप पर पहुंच गया। दिवाली से पहले के हफ्ते में पीएम 2.5 का औसत 236 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। साल 2024 में यह 179 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 32 प्रतिशत अधिक है।
कितना रहा एक्यूआई?
इस बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बुधवार को बिगड़कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली में बुधवार को सुबह एक्यूआई 303 अंक दर्ज किया गया। दिल्ली में मंगलवार को सुधार के साथ एक्यूआई 'खराब' श्रेणी में आ गया था। दिल्ली में मंगलवार को 24 घंटे का औसत एक्यूआई 299 अंक रिकॉर्ड किया गया था। सीपीसीबी के अनुसार, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाएं भी पलूशन की वजह में शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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