पराली जलाने वालों के खिलाफ दर्ज केस दो तिहाई तक कम, RTI से मिले आंकड़े देखिए

इस साल कुल 2,193 FIR दर्ज की गईं, जबकि 2024 में यह संख्या 6,469 थी। नोएडा स्थित कार्यकर्ता अमित गुप्ता की ओर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) में दायर की गई इस RTI में 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच का डेटा दर्ज किया गया है।

Dec 09, 2025 11:45 am IST
share

दिल्ली में जब भी पलूशन अपने शबाब पर होता है, इसके मुख्य कारणों में से एक पराली की चर्चा जोर पकड़ लेती है। इस बार भी पलूशन लोगों का दम घोंट रहा है पर कारण पराली के अलावा बाकी कारक ज्यादा हैं। एक हालिया आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) की संख्या में पिछले साल की सर्दियों के मुकाबले इस साल तेजी से गिरावट आई है।

इस साल कुल 2,193 FIR दर्ज की गईं, जबकि 2024 में यह संख्या 6,469 थी। नोएडा स्थित कार्यकर्ता अमित गुप्ता की ओर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) में दायर की गई इस RTI में 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच का डेटा दर्ज किया गया है। 5 दिसंबर को जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल पराली जलाने के लिए पंजाब में ₹21.8 करोड़ और हरियाणा में ₹21.87 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इस साल इसके मुकाबले, पंजाब में ₹12.58 करोड़ और हरियाणा में ₹12.65 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

रिपोर्ट में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) से प्राप्त जानकारी का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार, 2024 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के NCR जिलों में पराली जलाने की कुल 12,750 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस साल इन मामलों की संख्या 6,080 दर्ज की गई है। किसानों के खिलाफ FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत दर्ज की जाती हैं, जो लोक सेवक की ओर से जारी किए गए आदेश की अवज्ञा से संबंधित है।

गुप्ता ने कहा कि रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि पराली जलाना वायु प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण नहीं है। उन्होंने कहा, "डेटा पराली जलाने की घटनाओं में स्पष्ट कमी दिखाता है। फिर भी, नवंबर का महीना हाल के वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषित महीनों में से एक रहा है। यह भी संकेत देता है कि पराली जलाना दिल्ली-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण नहीं है।"

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) की शनिवार को आई एक रिपोर्ट में भी इस सर्दी में दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने के कम योगदान का खुलासा हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार, इस नवंबर में दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलाने का औसत योगदान पिछले साल के 20% से घटकर 7% रहा। जबकि अधिकतम योगदान (Peak Contribution) भी 2024 के 38% के मुकाबले घटकर 22% रह गया।

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
