दिल्ली में पलूशन के खिलाफ DDA ही बरत रहा लापरवाही, CAQM ने लगा दी डांट

संक्षेप: यह कार्रवाई उन निरीक्षणों के बाद की गई जिनमें धूल का उच्च स्तर, कचरे का जमाव और खुले में आग जलाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। ये निरीक्षण 'ऑपरेशन क्लीन एयर ड्राइव' के तहत चल रहे थे, जो सड़क की धूल पर कार्रवाई करने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान देता है।

दिल्ली-एनसीआर में पलूशन के चलते हालत क्या है, वो सबके सामने है। शनिवार से कहर बरपा रहे प्रदूषण के चलते हर ओर जहरीली धुंध छाई हुई है। साफ हवा में सांस लेना जैसा किसी न पूरा हो पाने वाले सपने सा लग रहा है। इस बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की लापरवाही सामने आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने DDA को उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली सड़कों के रखरखाव में 'बार-बार लापरवाही' बरतने के लिए फटकार लगाई है।

आयोग (CAQM) ने कहा, 'ऊपर बताए गए अवलोकन स्पष्ट रूप से संबंधित सड़कों के रखरखाव में स्पष्ट कमियां और बार-बार होने वाली लापरवाही दर्शाते हैं। डीडीए (DDA) को अपनी परिचालन दक्षता (operational efficiency) को बढ़ाना होगा और लगातार तथा समय पर धूल नियंत्रण उपायों के माध्यम से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। एजेंसी को ठोस कचरा या बायोमास जलाने के संबंध में सभी सड़क हिस्सों पर बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।' हालांकि, CAQM ने इस मामले में डीडीए के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है।

55 सड़क हिस्सों पर नगरपालिका के ठोस कचरे का जमाव देखा गया, 53 हिस्सों पर निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा (C&D waste) मिला और छह स्थानों पर कचरा या बायोमास जलाने के प्रमाण मिले। आरोपों पर टिप्पणी के लिए हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की और से बार-बार किए गए अनुरोधों का डीडीए ने कोई जवाब नहीं दिया।