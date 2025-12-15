Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution dust on roads open garbage caqm operation clean drive scolds dda for negligence
दिल्ली में पलूशन के खिलाफ DDA ही बरत रहा लापरवाही, CAQM ने लगा दी डांट

दिल्ली में पलूशन के खिलाफ DDA ही बरत रहा लापरवाही, CAQM ने लगा दी डांट

संक्षेप:

यह कार्रवाई उन निरीक्षणों के बाद की गई जिनमें धूल का उच्च स्तर, कचरे का जमाव और खुले में आग जलाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। ये निरीक्षण 'ऑपरेशन क्लीन एयर ड्राइव' के तहत चल रहे थे, जो सड़क की धूल पर कार्रवाई करने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान देता है।

Dec 15, 2025 12:29 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली-एनसीआर में पलूशन के चलते हालत क्या है, वो सबके सामने है। शनिवार से कहर बरपा रहे प्रदूषण के चलते हर ओर जहरीली धुंध छाई हुई है। साफ हवा में सांस लेना जैसा किसी न पूरा हो पाने वाले सपने सा लग रहा है। इस बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की लापरवाही सामने आई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने DDA को उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली सड़कों के रखरखाव में 'बार-बार लापरवाही' बरतने के लिए फटकार लगाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह कार्रवाई उन निरीक्षणों के बाद की गई जिनमें धूल का उच्च स्तर, कचरे का जमाव और खुले में आग जलाने जैसी अनियमितताएं पाई गईं। ये निरीक्षण 'ऑपरेशन क्लीन एयर ड्राइव' के तहत चल रहे थे, जो सड़क की धूल पर कार्रवाई करने के लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि यह प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान देता है।

आयोग (CAQM) ने कहा, 'ऊपर बताए गए अवलोकन स्पष्ट रूप से संबंधित सड़कों के रखरखाव में स्पष्ट कमियां और बार-बार होने वाली लापरवाही दर्शाते हैं। डीडीए (DDA) को अपनी परिचालन दक्षता (operational efficiency) को बढ़ाना होगा और लगातार तथा समय पर धूल नियंत्रण उपायों के माध्यम से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। एजेंसी को ठोस कचरा या बायोमास जलाने के संबंध में सभी सड़क हिस्सों पर बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।' हालांकि, CAQM ने इस मामले में डीडीए के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है।

55 सड़क हिस्सों पर नगरपालिका के ठोस कचरे का जमाव देखा गया, 53 हिस्सों पर निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा (C&D waste) मिला और छह स्थानों पर कचरा या बायोमास जलाने के प्रमाण मिले। आरोपों पर टिप्पणी के लिए हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की और से बार-बार किए गए अनुरोधों का डीडीए ने कोई जवाब नहीं दिया।

आयोग ने डीडीए को जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप को मजबूत करने का निर्देश दिया, जिसमें नियमित यांत्रिक सफाई, एकत्र की गई धूल का समय पर निपटान, सड़क के किनारों और सेंट्रल वर्ज का उचित रखरखाव, और पानी के छिड़काव तथा धूल दमन प्रणालियों को व्यापक रूप से लगाना शामिल है। इसने यह भी मांग की कि डीडीए अपनी सभी सड़कों के किनारे खुले में कचरा जलाने से रोकने के लिए केंद्रित कार्रवाई करे और इन उपायों को निरंतर धूल में कमी और बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए आवश्यक बताया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।