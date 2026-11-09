दिवाली की रात दिल्ली की हवा कितनी जहरीली? गायब डेटा जारी, 60 गुना से भी अधिक PM2.5
दिल्ली में दीवाली की रात हवा में PM2.5 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था। यह मानक से 60 गुना अधिक था। DPCC की ओर से गायब डेटा को जारी कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में दीवाली की रात जहरीली हवा के कारण स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। दीवाली की रात के लिए दिल्ली के आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब एयर क्वालिटी के प्रति घंटे के आंकड़े, सोमवार रात को करीब 8 बजे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की ओर से जारी कर दिए गए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि दिवाली की रात को PM2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था जो कि राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से 60 गुना से भी अधिक है।
60 गुना से भी ज्यादा PM2.5
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दीवाली की रात के रिकॉर्ड से गायब एयर क्वालिटी के प्रति घंटे के आंकड़े आखिरकार सोमवार रात को करीब 8 बजे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से जारी कर दिए गए। इन आंकड़ों से जहरीली हवा को लेकर हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। जारी आंकड़ों से पता चलता है कि दिवाली की रात को पीएम2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था जो राष्ट्रीय मानक से 60 गुना से भी अधिक है।
कहां कितना पीएम2.5
पीएम2.5 के सबसे खतरनाक आंकड़े 9 नवंबर की तड़के दर्ज किए गए। मुंडका में रात 2 बजे पीएम2.5 का स्तर 3,744 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, जेएनयू में सुबह 4 बजे 3,023 और NSUT के वेस्ट कैंपस में सुबह 5 बजे 3,008 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली के मंदिर मार्ग पर रात 3 बजे पीएम2.5 का स्तर 2,908 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, नेहरू नगर में रात 3 बजे 2,808 और वजीरपुर में रात 1 बजे 2,721 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का स्तर रिकॉर्ड किया गया।
11 स्टेशनों पर पीएम2.5 का 2,000 के पार
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के 11 स्टेशनों पर PM2.5 का स्तर 2,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर चला गया था। गौर करने वाली बात यह कि डीपीसीसी की ओर से सामने आए आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के रिकॉर्ड से गायब सभी 125 स्टेशन-घंटों यानी अलग-अलग स्टेशनों के अलग-अलग घंटों के आंकड़े 1,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से अधिक हैं।
पहले से जारी आंकड़ों में समानता
हालांकि जिन मामलों में दोनों स्रोतों (CPCB और DPCC) से आंकड़े पहले से जारी कर दिए गए थे उनमें अंतर नहीं है यानी दोनों के आंकड़े समान हैं। लेकिन उस रात के लिए सीपीसीबी के रिकॉर्ड में दर्ज सबसे अधिक आंकड़ा 1,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ही है। हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि 8 नवंबर यानी दिवाली की रात को जब हवा खराब हुई तो कई स्टेशनों पर पीएम2.5 के आंकड़े गायब हो गए थे। रात 1 बजे शहर के 59 स्टेशनों में से 36 स्टेशनों के लिए सीपीसीबी के रिकॉर्ड में PM2.5 का कोई आंकड़ा मौजूद नहीं था।
आंकड़ों को शामिल करने पर AQI कितना?
अब जारी किए गए इन आंकड़ों को शामिल करने पर AQI लगभग 384 अंक हो रहा है जबकि सीपीसीबी की ओर से इसको 370 तक बताया गया था। दिल्ली में रविवार को औसत एक्यूआई 376 रहा था। इसके एक दिन बाद सोमवार को सुबह इसमें मामूली गिरावट आई और यह 371 दर्ज किया गया था। बता दें कि पीएम2.5 लगभग 420 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ऊपर के स्तर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पर जाकर रुक जाता है। ऐसे में यदि रीडिंग हजार में भी हो तब भी इंडेक्स में कोई खास बदलाव नहीं आता है।
अब हर घंटे के आंकड़े आ रहे
इस बीच एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि एयर क्वालिटी मॉनिटर अब हर घंटे के आंकड़े दे रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थीं लेकिन सभी 43 स्टेशन अब डेटा दे रहे हैं। आंकड़े नहीं मिलने के मामले को लेकर सियासी रस्साकशी भी देखी गई। आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर प्रदूषण से जुड़े आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। उन्होंन कहा कि दिल्ली सरकार पलूशन कम करने पर काम करने के बजाय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव करा रही है ताकि एक्यूआई कम दर्ज हो।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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