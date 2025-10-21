खूब हुआ धूम-धड़ाका, तीन साल में दिवाली पर सबसे ज्यादा खराब हवा; ये आंकड़े देखिए

संक्षेप: दिल्ली में दिवाली की रात भारी आतिशबाजी के कारण प्रदूषण का महाविस्फोट हुआ, जहां नेहरू नगर में PM2.5 का स्तर 24 घंटे की सुरक्षित सीमा से लगभग 30 गुना ज़्यादा था। दिल्ली का औसत AQI 359 के साथ 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।

दिल्ली में दीवाली की रात आतिशबाजियों की चमक के साथ-साथ हवा में धूल और धुएं का गुबार भी लेकर आई। DPCC के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार रात को PM2.5 और PM10 का स्तर सुरक्षित सीमा से 15 से 18 गुना ज्यादा दर्ज किया गया। आनंद विहार, द्वारका सेक्टर 8, पटपड़गंज और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर 1,400 से 1,800 µg/m³ तक पहुंच गया, जो सामान्य मानकों से कहीं ज्यादा है।

हवा में जहर, AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में CPCB के मुताबिक, सोमवार रात 11 बजे दिल्ली का AQI 347 था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। मंगलवार सुबह 6 बजे यह 346 और सुबह 11 बजे तक 359 तक पहुंच गया। इस साल दीवाली की रात का प्रदूषण हाल के वर्षों में सबसे खराब रहा। खास बात यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कम प्रदूषण वाले 'ग्रीन' पटाखों की अनुमति दी थी, फिर भी हवा की हालत बदतर हो गई।

पिछले सालों से बदतर हालात CPCB के आंकड़े बताते हैं कि इस साल दीवाली का AQI (345) पिछले साल (328), 2023 (218) और 2022 (312) से कहीं ज्यादा खराब रहा। रात 8 बजे से शुरू हुआ प्रदूषण का यह तूफान आधी रात के बाद और तेज हो गया, जब आतिशबाजियों का जोर चरम पर था। नेहरू नगर में PM2.5 का स्तर रात 10 बजे 1,763 µg/m³ तक पहुंच गया, जो 24 घंटे की सुरक्षित सीमा (60 µg/m³) से लगभग 30 गुना ज्यादा है।

आनंद विहार और द्वारका में सबसे ज्यादा धुंध DPCC के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में PM10 का स्तर रात 2 बजे 1,824 µg/m³ तक पहुंचा, जबकि द्वारका सेक्टर 8 (1,602 µg/m³), पटपड़गंज (1,591 µg/m³) और जहांगीरपुरी (1,486 µg/m³) में भी हालात गंभीर रहे। PM2.5 के मामले में नेहरू नगर (1,763 µg/m³), आरके पुरम (1,476 µg/m³), पंजाबी बाग (1,432 µg/m³) और श्री अरविंदो मार्ग (1,431 µg/m³) सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। मुंडका, अशोक विहार और ओखला फेज 2 जैसे इलाकों में भी प्रदूषण 1,000 µg/m³ से ऊपर रहा।

कई स्टेशनों का डेटा गायब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कई स्टेशनों पर डेटा गायब रहा। पटपड़गंज, नेहरू नगर, जेएलएन स्टेडियम और ओखला फेज 2 जैसे स्टेशनों पर आंकड़े रिकॉर्ड नहीं हुए, शायद प्रदूषण इतना ज्यादा था कि उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। DPCC के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉ. मोहन जॉर्ज ने सवाल उठाया, “अगर यह 'ग्रीन दीवाली' थी, तो लोगों को यह जानने का हक है कि उन्होंने रात में सांस के साथ क्या लिया? CPCB की निगरानी प्रणाली रात के पीक प्रदूषण के समय क्यों बंद रही?”