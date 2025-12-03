Hindustan Hindi News
दिल्ली मं तीन साल में डीजल वाहनों की बिक्री आधी रह गई, आखिर क्या है इसकी वजह

दिल्ली मं तीन साल में डीजल वाहनों की बिक्री आधी रह गई, आखिर क्या है इसकी वजह

संक्षेप:

दिल्ली में प्रदूषण के कारण बढ़ी सख्ती, 10 साल की कम आयु सीमा और प्रतिबंधों की वजह से बीते तीन सालों में डीज़ल वाहनों की बिक्री में करीब 50 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जिसके चलते लोग अब पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।

Wed, 3 Dec 2025 06:46 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी में प्रदूषण की वजह से बढ़ी सख्ती और डीजल वाहनों की आयु अन्य राज्यों की अपेक्षा पांच साल कम होने की वजह से अब दिल्ली के लोगों ने डीजल वाहनों से दूरी बना ली है।

बीते तीन साल में दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई है। डीजल वाहनों में ताकत ज्यादा और परिचालन लागत कम होने के बावजूद कई तरह की प्रतिबंधों की परेशानियों के चलते अब लोग पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली में डीजल वाहनों की आयु महज 10 साल है, जबकि एनसीआर से बाहर अन्य शहरों में ऐसे वाहनों को 15 साल तक चलाने की अनुमति है। दिल्ली में दीपावली के बाद से प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से डीजल वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में बीते 11 महीनों में कुल 7.62 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, लेकिन इनमें से महज 10,480 वाहन डीजल के बिके हैं। वर्ष 2022 में 12 महीनों में महज 6 लाख वाहन बिके थे, इनमें से 15,600 वाहन डीजल के बिके थे। परिवहन विभाग के मुताबिक साल 2019 के बाद से तेजी से गिरावट आई है और अब साल दर साल बिक्री कम हो रही है।

पेट्रोल और ईवी है पसंद

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र लूथरा का कहना है कि राजधानी में डीजल वाहनों की आयु कम होना और प्रदूषण के कारण लगने वाले प्रतिबंध इनकी बिक्री कम होने के सबसे बड़े कारण हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत बेहद कम होना और उनके पंजीकरण पर रोड टैक्स की शत प्रतिशत छूट मिलना भी इसके बड़े कारण हैं। इनके साथ ही डीजल वाहनों की री-सेल वेल्यू बेहद कम हो गई है।

चार कारणों से बिक्री घटी

  • प्रदूषण के समय वाहनों पर प्रतिबंध लगना
  • डीजल ईंधन वाले वाहनों की आयु कम होना
  • ईवी के पंजीकरण पर रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट
  • डीजल वाहनों की री-सेल वैल्यू बेहद कम

बीते कुछ वर्षों में दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री

2022: 15600

2023: 13620

2024: 12333

2025: 10486

