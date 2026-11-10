पटाखे जलाने पर ध्रुव राठी की सलाह, नेहा बोरा ने भी निकाली भड़ास; जारी किए VIDEO
इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में जमकर पटाखे जलाए गए। दिल्ली में लगभग 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिकने का अनुमान है। पटाखे जलाने के प्रचलन पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने निशाना साधा है।
दिल्ली के साथ ही एनसीआर में इस दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए। आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। साथ ही पलूशन में भी बढ़ोतरी देखी गई। सीटीआई (चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री) के अनुसार, इस दीवाली सीजन के दौरान दिल्ली में पटाखों की कुल बिक्री लगभग 300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आलम यह था कि व्यापारियों का स्टॉक दिवाली से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था। अब पटाखे जलाने के प्रचलन पर यूट्यूबर ध्रुव राठी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने निशाना साधा है।
साफ हवा की गारंटी सरकार का काम
नेहा बोरा ने कहा कि जब लोग लगातार पटाखे फोड़ेंगे और बच्चों-बुजुर्गों की चिंता नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? कुछ लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि हमें साफ हवा और पानी मिले। ये लोग सरकार में बैठते हैं। किसी शहर में साफ हवा की गारंटी कराना वहां की सरकार का काम है। सांस लेने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है इसलिए धर्म और संस्कृति के ठेकेदारों से मत लड़िए। उन लोगों से लड़िए जो सत्ता में बैठकर चुप्पी साधे हुए हैं।
रेखा गुप्ता से पूछें सवाल
नेहा बोरा ने आगे कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने दक्षिणपंथी इकोसिस्टम को खुला छोड़ दिया है कि आप उन लोगों से ही लड़ें। लेकिन आप सवाल रेखा गुप्ता और भूपेंदर यादव से पूछिए।
ध्रुव राठी ने दी सलाह
वहीं ध्रुव राठी ने दो वीडियो जारी किए। एक वीडियो में उन्होंने पटाखे फोड़ने से जख्मी होने और जान जाने की घटनाएं दिखाई और कहा कि यदि आप पटाखे जलाना जारी रखते हैं तो अगली बार आपका घर या आपके परिवार का कोई सदस्य हादसे का निशाना बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान रखें कि हर किसी के लिए दिवाली खुशियों भरी नहीं होती है।
गिनाए हादसे
ध्रुव राठी ने अपने दूसरे वीडियो में कहा कि दिल्ली में 10 साल का ऋषि मारा गया क्योंकि उसके सीने में एक पटाखा जा लगा। ओडिशा में 14 साल का चिन्मय अपनी बहन के साथ सड़क के किनारे से होकर जा रहा था। एक पटाखा कांच के पास फटा और टुकड़े उसे जा लगे जिस कारण उसकी मौत हो गई। पंजाब में भी एक बच्चे की ऐसे ही हादसे में जान चली गई। अकेले दिल्ली के सफदरजंग में जलने के 135 से ज्यादा मरीज पहुंचे हैं।
कसा तंज- क्या ही फर्क पड़ता है?
ध्रुव राठी ने दावा किया कि तमिलनाडु में पटाखों से घायल होने की 1100 से ज्यादा घटनाएं देखी गई हैं। दिवाली की रात को आतिशबाजी के कारण पलूशन बढ़ता है जिससे हार्टअटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ध्रुव राठी ने तंज कसते हुए कहा कि इन तमाम घटनाओं से क्या ही फर्क पड़ता है। एक ही दिन तो आतिशबाजी करते हैं। हमने लेफ्टिस्ट लोगों को तो बता दिया ना कि देखो यह है हमारा ट्रेडिशन… सोचो नीदरलैंड और सिंगापुर में तो लोगों को ऐसा मौका तक नहीं मिल पाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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