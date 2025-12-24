Hindustan Hindi News
तेज हवा से राहत; दिल्ली में 271 पर आया AQI, हटाई गईं ग्रैप-4 की पाबंदियां

तेज हवा से राहत; दिल्ली में 271 पर आया AQI, हटाई गईं ग्रैप-4 की पाबंदियां

संक्षेप:

हवा के रुख में तेजी और धूप के कारण दिल्ली में प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है, जिससे एक्यूआई 141 अंक सुधरकर 271 (खराब श्रेणी) पर आ गया। सुधार को देखते हुए ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि ग्रैप-1, 2 और 3 के नियम लागू रहेंगे। 

Dec 24, 2025 06:27 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, संजय कुशवाहा, नई दिल्ली
हवा की रफ्तार बढ़ने और दिन भर खिली धूप से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से खासी राहत मिली है। आलम यह है कि एक दिन पहले गंभीर श्रेणी में मौजूद हवा की गुणवत्ता अब खराब श्रेणी पर आ गई है। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली के एक्यूआई में 141 अंकों का सुधार हुआ है। सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 271 अंक रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि ग्रैप एक, ग्रैप दो और ग्रैप तीन की पाबंदियां लागू रहेंगी।

निर्माणकार्यों में राहत के आसार

ग्रैप-4 में निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली लाइन, पाइप लाइन और दूसरंचार जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि अब ग्रैप-4 हटने से इन कार्यों की इजाजत मिलने की उम्मीद जग गई है।

स्कूलों में लग सकेंगे फिजिकल क्लास

ग्रैप-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा छह, कक्षा नौ और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं हाईब्रिड मोड में संचालित करने का सुझाव दिया गया था। जहां ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो उसे चुनने का भी सुझाव दिया गया था। माना जा रहा है कि ग्रैप-4 हटने से बच्चों की फिजिकल कक्षाएं लगाई जा सकेंगी।

वर्क फ्रॉम होम पर भी नई पहल की उम्मीद

ग्रैप-4 की पाबंदियों के तहत वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया गया था। उम्मीद है कि इस पर भी कार्यालय नई पहल कर सकते हैं। दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले बीएस-चार और उससे नीचे के भारी मालवाहक वाहन के संचालन पर प्रतिबंध लगा था। ऐसे में इस पर भी कुछ राहत मिल सकती है।

वाहनों की एंट्री पर नई पहल पर होंगी नजरें

ग्रैप-4 की पाबंदियों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बीएस चार ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-छह डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति की बात कही गई थी। अब पलूशन में सुधार के साथ ही कुछ राहत के आसार नजर आ रहे हैं।



24 घंटों के दौरान हुआ सुधार

दिल्ली की हवा में पिछले 24 घंटों के दौरान जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, हवा की गति दस किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने के कारण प्रदूषण काफी कम हुआ है। मंगलवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 412 के साथ बेहद गंभीर श्रेणी में था और आसमान में धुंध छाई हुई थी। वहीं अब स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि राहत के बावजूद प्रदूषक कणों का स्तर अभी भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बना रह सकता है।


