दिल्ली फिर शुरू होगी शेयरिंग कैब, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने लिया फैसला
दिल्ली सरकार प्रदूषण घटाने के लिए शेयरिंग कैब सुविधा फिर शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही मार्च तक दो नए वाहन फिटनेस केंद्र भी चालू हो जाएंगे जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम होगा।
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कई अहम कदम उठाएगी। इसके तहत शेयरिंग कैब सुविधा फिर से शुरू की जाएगी। कोरोना काल में सरकार ने यह सुविधा बंद कर दी थी।
दिल्ली सरकार अगले सप्ताह कैब कंपनियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें उन्हें दोबारा शेयरिंग सेवा शुरू करने के लिए कहा जाएगा। इससे दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा कैब कंपनियों को महिला सवारियों के लिए महिला चालक उपलब्ध कराने के लिए भी कहा जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी के प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी वाहनों की है। इसे कम करने के लिए सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत कर रही है, वहीं निजी कैब कंपनियों से भी सहयोग लिया जाएगा। सरकार ओला, ऊबर जैसी ऐप आधारित कैब कंपनियों से संवाद कर रही है और उनसे यह अपेक्षा की जा रही है कि वे पर्यावरण-अनुकूल सेवाओं को प्राथमिकता दें। सरकार निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्सी सेवा से जोड़ने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। सरकार का प्रयास है कि यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती परिवहन उपलब्ध कराया जाए, जिससे सड़कों पर भीड़ घटे और प्रदूषण में कमी आए।
वाहन जांच केंद्रों की संख्या बढ़ेगी
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, दो नए व्यावसायिक वाहन फिटनेस जांच केंद्र नंदनगरी व तेहखंड में निर्माणाधीन हैं, जो आगामी मार्च में चालू हो जाएंगे। इसके बाद कुल सेंटर की संख्या चार हो जाएगी। इनमें प्रतिवर्ष तीन लाख व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस जांच हो सकेगी।