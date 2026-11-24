दिल्ली के डेयरी संचालकों को अल्टीमेटम, 15 दिन में लें यह मंजूरी, वरना होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली में सभी डेयरी फार्मों और गौशालाओं को एक आदेश जारी किया गया है। उन्हें एक मंजूरी 15 दिन के भीतर लेने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि जरूरी मंजूरी नहीं ली गई तो कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी की डेयरी फार्मों और गौशालाओं को 15 दिनों के भीतर अनिवार्य पलूशन मंजूरी लेने के लिए आवेदन करने को कहा गया है। NGT के आदेश पर डीपीसीसी की ओर से जारी निर्देश में संचालकों को स्थापना और संचालन की मंजूरी लेनी होगी। पलूशन स्तर के अनुसार, गौशालाओं को ग्रीन कटेगरी में, 15 से 500 पशुओं वाले फार्मों को ऑरेंज कटेगरी में और 500 से अधिक पशुओं वाले फार्मों को रेड कटेगरी में रखा गया है।
कार्रवाई की चेतावनी
एक सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे सभी डेयरी फार्मों और गौशालाओं को 15 दिन के भीतर जरूरी पलूशन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के 20 मई 2020 के एक आदेश के तहत जारी किए गए हैं।
एनजीटी ने दिए थे आदेश
बता दें कि एनजीटी के आदेश के बाद सीपीसीबी ने डेयरी फार्मों और गौशालाओं के पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। नोटिस में डीपीसीसी ने डेयरी फार्मों, गौशालाओं के मालिकों संचालकों को कंसेंट टू एस्टेब्लिश (स्थापना की सहमति) और कंसेंट टू ऑपरेट (संचालन की सहमति) लेने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 'जल (पलूशन निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (पलूशन निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत दिए गए हैं।
डेयरी फार्मों को अलग-अलग कटेगरी में बांटा
इन कानूनों में कचरा प्रबंधन और उनसे संबंधित नियमों का पालन करने जैसी बातें शामिल हैं। डीपीसीसी की ओर से बताया गया है कि सीपीसीबी ने उक्त कानूनों के तहत डेयरी फार्मों और गौशालाओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा था। गौशालाओं जिनका पलूशन इंडेक्स 41.5 है उन्हें को 'ग्रीन कैटेगरी' में रखा गया है। वहीं जिन डेयरी फार्मों का पलूशन इंडेक्स 73 है और जिनमें 15 से 100 जानवर हैं उनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है।
पलूशन इंडेक्स के मायने
वहीं जिनका पलूशन इंडेक्स यानी प्रदूषण सूचकांक 77.5 है और जिनमें 101 से 500 जानवर हैं उन डेयरी फार्मों को भी ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। 500 से अधिक जानवरों वाले और प्रदूषण सूचकांक 82 वाले डेयरी फार्मों को रेड कैटेगरी में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिन डेयरी फर्मों का पलूशन इंडेक्स जितना अधिक होगा वहां पर प्रदूषण की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
15 दिनों के भीतर जमा करना होगा आवेदन
समिति ने कहा कि जरूरी मंजूरियों के लिए आवेदन नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं करने पर डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। इतना ही नहीं सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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