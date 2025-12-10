तंदूर में कोयला-लकड़ी जलाई तो लगेगा 5000 जुर्माना, प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की सख्ती

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जहरीली हवा को देखते हुए सख्त कदम उठाते हुए खुले में कचरा जलाने पर 5,000 का जुर्माना और होटल-ढाबों के तंदूर में कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

दिल्ली की जहरीली हवा से हर कोई परेशान है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आंखें जल रही हैं और बच्चे-बुजुर्ग सबसे ज्यादा त्रस्त हैं। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कुछ सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया। अब दिल्ली में खुलेआम कचरा जलाने या तंदूर में कोयला-लकड़ी जलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। नियम तोड़ने पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

5 हजार का चालान कटेगा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और MCD को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर खुले में कचरा, पत्ते या कुछ भी जलाता पकड़ा गया तो सीधे 5,000 तक का जुर्माना ठोंक दिया जाए। ट्वीट में उन्होंने अपील भी की, 'सभी दिल्लीवासियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया कचरा न जलाएं। आपका एक छोटा-सा सहयोग हवा को साफ रखने में मदद कर सकता है।'

होटल-ढाबों के तंदूर पर लगी रोक बड़ा झटका लगा है दिल्ली के ढाबों और रेस्तरां को। अब पूरे दिल्ली में किसी भी होटल, रेस्तरां या खुली दुकान के तंदूर में कोयला या लकड़ी जलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने Air Act की धारा 31(A) के तहत आदेश जारी कर दिया है।

AQI में थोड़ी राहत, पर अभी भी ‘खराब’ ही है मंगलवार को थोड़ी राहत भरी खबर आई। पूरे दिल्ली का औसत AQI 341 से गिरकर 291 पर आ गया, यानी ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ कैटेगरी में। बुधवार सुबह भी कई इलाकों में AQI 300 के पार ही रहा।

जहांगीरपुरी: 313

आनंद विहार: 298