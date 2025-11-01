Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution commercial diesel vehicle entry ban old bsv grap all update
दिल्ली में आज से इन वाहनों की नो एंट्री, किसे मिलेगी छूट? हर सवाल का जवाब जान लें

दिल्ली में आज से इन वाहनों की नो एंट्री, किसे मिलेगी छूट? हर सवाल का जवाब जान लें

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण CAQM ने आज 1 नवंबर से पुराने (BS-V और नीचे) डीजल कमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका उल्लंघन करने पर 20,000 तक का भारी जुर्माना लगेगा।

Sat, 1 Nov 2025 06:40 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले डीजल, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल गुड्स वाहनों (LGV, MGV, HGV) को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुराने वाहन (BS-V या उससे नीचे) पूरी तरह बैन हैं।

यह नियम कब और क्यों लागू हो रहा है?

बीएस V और उससे नीचे के सभी वाहनों पर बैन आज से यानी 1 नवंबर 2025 लागू हो रहा है। GRAP-2 के तहत दिल्ली का AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में पहुंचा। ट्रक जैसे भारी वाहन प्रदूषण के 30% जिम्मेदार हैं। वहीं BS-VI मानक सख्त उत्सर्जन नियंत्रण सुनिश्चित करता है, जो PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड को 80% तक कम करता है।

कौन से वाहन प्रभावित होंगे?

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-III, BS-IV (2026 तक सीमित), BS-V वाले डीजल कमर्शियल गुड्स वाहन (ट्रक, टेंपो, लाइट/मीडियम/हैवी गुड्स व्हीकल) इससे प्रभावित होंगे।

किन-किन वाहनों को मिलेगी एंट्री?

  • सभी BS-VI डीजल वाहन
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन
  • CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल वाहन
  • BS-IV कमर्शियल गुड्स वाहन केवल 31 अक्टूबर 2026 तक

कहां-कहां होगी चेकिंग?

दिल्ली के सभी बॉर्डर पॉइंट्स जैसे सिंघु, गाजीपुर बॉर्डर और आनंद विहार समेत 13 प्रमुख एंट्री पॉइंट्स पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DPCC टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा शहर के अन्य जगहों पर भी चेकिंग होगी। वहीं इसके लिए तकनीक की भी मदद ली जाएगी। RFID, CCTV और ऐप-बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन चेक होगा।

उल्लंघन पर क्या सजा?

नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 20 हजार रुपये दोबारा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा वाहन भी जब्त किया जा सकता है। ये कार्रवाई CAQM एक्ट 2021 और GRAP नियम के अनुसार होगी।

दिल्ली वालों पर क्या होगा असर?

माल ढुलाई की कीमतें 10-15% बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आना वाला सामान कम मात्रा में पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होने की वजह से डेली यूज के सामान जैसे फल-सब्जियों की कीमत में थोड़ा इजाफा हो सकता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
