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काम की बात: दिल्ली में बिना PUC नहीं भरवा पाएंगे फ्यूल; दिल्ली की सीएम ने दिए सख्त आदेश

Apr 22, 2026 08:49 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पलूशन घटाने के लिए 'पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं' नियम सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अब बिना वैध प्रमाणपत्र के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

दिल्ली में बिना PUC नहीं भरवा पाएंगे फ्यूल; दिल्ली की सीएम ने दिए सख्त आदेश

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलूशन को कम करने के लिए PUC नहीं तो फ्यूल नहीं, नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिंता जताई कि दिसंबर में पहल शुरू होने के बावजूद कई वाहन बिना वैध पलूशन प्रमाणपत्र के चल रहे हैं। इससे शहर की हवा खराब हो रही है। अब पेट्रोल पंपों पर केवल PUC प्रमाणपत्र दिखाने वाले वाहनों को ही ईंधन मिलेगा। इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन, पुलिस और निगम जैसे विभागों को सौंपी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को पलूशन पर अधिकारियों को बेहद कड़े आदेश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में पलूशन को कम करने के लिए 'पीयूसी नहीं तो फ्यूल नहीं' नियम को सख्ती से लागू करें।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पलूशन से निपटने के लिए कड़े उपायों की जरूरत है। यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह पहल पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई थी फिर भी कई वाहन बिना पीयूसी के चल रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार व्यापक उपायों से हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब नए आदेश के अनुसार केवल वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही फ्यूल दिया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में वाहन वैध प्रमाण पत्र के बिना चल रहे हैं। इससे शहर में पलूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग, एमसीडी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को इस निर्देश को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। नियम में उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसमें गाड़ी जब्त करना और भारी जुर्माना लगाना शामिल है।

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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