दिल्ली-NCR में दौड़ रहीं 23.6 लाख 'पुरानी' गाड़ियां, CAQM का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा
सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाना वाला खुलासा किया है कि दिल्ली-NCR में 23.6 लाख से अधिक पुराने वाहन दौड़ रहे हैं।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। CAQM ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 23.6 लाख से अधिक ऐसे ‘पुराने’ वाहन दौड़ रहे हैं जिनकी समय-सीमा पूरी हो चुकी है यानी जो ओवर एज हो चुके हैं। CAQM ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया है कि कुल 25.4 लाख पुराने वाहनों (वोवर एज) में से केवल 1.85 लाख गाड़ियां ही कबाड़ में बदली गई हैं। इनमें 65.2 फीसदी दोपहिया जबकि 28.9 फीसदी कारें हैं।
दिल्ली-NCR में दौड़ रहे 23.6 लाख से अधिक 'पुराने' वाहन
सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर 23.6 लाख से अधिक एंड-ऑफ-लाइफ वाहन चल रहे हैं जिनके इस्तेमाल की उम्र पूरी हो चुकी है। 'एंड-ऑफ-लाइफ' वाहन वह होता है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। ऐसे वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। ऐसा कई वजहों के कारण हो सकता है। जैसे- ऐसे वाहन जिनकी उम्र सीमा पूरी हो चुकी हो, जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हो, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका हो, जो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हों...
दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में 25.4 लाख पुराने वाहन
गौर करने वाली बात यह कि सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में उक्त जानकारी हलफनामे के जरिए दी है। सीएक्यूएम ने सर्वोच्च अदालत को बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कुल 25.4 लाख ऐसे वाहन हैं जिनकी उम्र सीमा पूरी हो चुकी है। इनमें से केवल 1.85 लाख वाहनों को ही स्क्रैप किया गया है या जिनके लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' यानी एनओसी जारी किए गए हैं। सीएक्यूएम ने यह हलफनामा पलूशन को नियंत्रित करने वाले नियमों की समीक्षा से जुड़े एक 'स्वतः संज्ञान' मामले में दाखिल किया है।
इन्हीं वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री
सीएक्यूएम का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में कुल वाहनों में 65.2 फीसदी हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है जबकि चार पहिया हल्के वाहनों की हिस्सेदारी 28.9 फीसदी है। सीएक्यूएम ने कहा कि पुराने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों की मात्रा, बीएस-6 मानक वाले वाहनों की तुलना में काफी अधिक होती है। सीएक्यूएम ने अदालत को बताया है कि उसकी ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों या बीएस-6 डीजल इंटर सिटी बसों को ही एंट्री दी जाएगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम के अनुसार, इसमें 'ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट' के तहत चलने वाली बसें भी शामिल हैं। इसी तरह सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर, अन्य सभी कमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है (कुछ विशेष मामलों में छूट लागू है)।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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