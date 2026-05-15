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NCR में इस डेट से बिना PUC नहीं मिलेगा तेल, CAQM की बैठक में बड़े फैसले

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अभिनव उपाध्याय, नई दिल्ली
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कड़े कदम उठाए हैं। अब पूरे एनसीआर में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

NCR में इस डेट से बिना PUC नहीं मिलेगा तेल, CAQM की बैठक में बड़े फैसले

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में सीएक्यूएम ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से अब पूरे एनसीआर में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे एनसीआर क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लागू हो जाएगी।

नए साल से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3-पहिया वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन

सीएक्यूएम ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिल्ली-एनसीआर में एल-5 श्रेणी के तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का ही निर्णय लिया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में और एक जनवरी 2028 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में केवल इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा।

1 अक्टूबर से बिना पीयूसी वाले वाहनों को नहीं मिलेगा तेल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे एनसीआर क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर लागू होगी।

वाहनों की ऐसे होगी पहचान

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, ऐसे वाहनों की पहचान एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) प्रणाली और अन्य तकनीकी माध्यमों से की जाएगी। जिन वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं होगा, उन्हें ईंधन देने पर रोक रहेगी। इस कदम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है।

इन विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान

हालांकि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट का भी प्रावधान रखा है। चिकित्सा आपात स्थिति, कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, आपदा राहत कार्य या राज्य सरकारों द्वारा तय अन्य विशेष परिस्थितियों में ऐसे वाहनों को ईंधन दिया जा सकेगा।

संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों को आदेश

सीएक्यूएम ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों से निकलने वाला धुआं पीएम 2.5 और अन्य प्रदूषकों का बड़ा स्रोत है। ऐसे में पीयूसीसी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों को इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।

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पराली जलाने पर राज्यों को ऐक्शन के निर्देश

बैठक में पराली जलाने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि पर गंभीर चिंता जताते हुए संबंधित राज्यों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

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पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी

आयोग ने वर्ष 2026 के लिए पराली जलाने की रोकथाम से संबंधित ड्राफ्ट दिशा-निर्देश संख्या 99 को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य एनसीआर राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करना है। आयोग ने बताया कि पंजाब और हरियाणा में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है, जिस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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