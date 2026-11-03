दिल्ली तक पराली का जहर; टॉप पर पंजाब, 2 जिलों के SSP और DC को कारण बताओ नोटिस
दिल्ली में मंगलवार को AQI 350 पहुंच गया जो 287 दिनों में सबसे खराब है। वायु प्रदूषण में पराली का योगदान 15.3 फीसदी रहा। पंजाब में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। अब CAQM ने गुरदासपुर और कपूरथला के DC तथा SSP को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली में मंगलवार को एक्यूआई 350 तक पहुंच गया। यह दिल्ली में 287 दिनों में सबसे खराब हवा यानी एक्यूआई का आंकड़ा है। दिल्ली के 10 निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 400 के पार यानी गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पलूशन में पराली जलाने का योगदान 15.3 फीसदी रहा। एक दिन पहले 2 नवंबर को आसपास के 6 राज्यों में पराली जलाने की 219 घटनाएं हुईं, जिनमें पंजाब टॉप पर रहा। पंजाब में 2 नवंबर को पराली जलाने की सबसे ज्यादा 98 घटनाएं हुईं। इसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर भी सरगर्मी देखी जा रही है।
CAQM का पंजाब के दो जिलों के अधिकारियों को नोटिस
एएनआई के मुताबिक, अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भी पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सीएक्यूएम ने पराली जलाने की घटनाओं के मद्देनजर पंजाब के दो जिलों के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
गुरदासपुर में 100 घटनाएं
सीएक्यूएम ने पराली जलाने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर गुरदासपुर के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए हैं। CAQM के आंकड़ों के अनुसार, गुरदासपुर में 15 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेतों में पराली जलाने की 100 घटनाएं दर्ज की गईं।
कपूरथला के अधिकारियों को भी नोटिस
गुरदासपुर में पराली जलाने का यह आंकड़ा पिछले साल 2025 की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल 15 सितंबर से 2 नवंबर के बीच गुरदासपुर में पराली जलाने की 53 घटनाएं हुई थीं। इसी तरह के नोटिस कपूरथला के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को भी जारी किए गए हैं।
2 नवंबर को भी पंजाब में ज्यादा घटनाएं
इस बीच डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अनुसार, दिल्ली के पलूशन में पराली जलाने की हिस्सेदारी 15.3 फीसदी रही जबकि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 15.8 फीसदी रहा। 2 नवंबर को सैटेलाइट्स के जरिए दिल्ली के आसपास के 6 राज्यों में पराली जलाने की 219 घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें सबसे ज्यादा पंजाब में 98 घटनाएं हुईं। वहीं राजस्थान में 67, मध्य प्रदेश में 48, उत्तर प्रदेश में 4 और हरियाणा में 2 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं।
पराली जलाने में टॉप पर पंजाब
इस साल अब तक के आंकड़ों पर गौर करे तब भी पराली जलाने के मामले में पंजाब टॉप पर रहा।बीते 15 सितंबर से 2 नवंबर के बीच 6 राज्यों में पराली जलाने की कुल 3,535 घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। इनमें सबसे अधिक 1,612 घटनाएं पंजाब में रिकॉर्ड की गईं। इसके बाद राजस्थान में 738, मध्य प्रदेश 614, उत्तर प्रदेश 349, उत्तराखंड 176, हरियाणा 44 जबकि दिल्ली में केवल 2 घटनाएं ही रिकॉर्ड की गईं।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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