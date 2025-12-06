पलूशन लिगेसी प्रॉब्लम, हमने तेजी से किया काम; CM रेखा गुप्ता ने गिनाए फैक्टर

संक्षेप: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पलूशन एक लिगेसी प्रॉब्लम है। दिल्ली में पलूशन के कई कारण हैं। एक दिन में इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार ने बीते 10 महीने में वो सारे कदम उठाए हैं जो जरूरी थे।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पलूशन और स्मॉग है लेकिन यह आज ही है ऐसा नहीं है। यह एक लिगेसी प्रॉब्लम हैं जो हमें मिली थी। यह एक वर्षों से चली आ रही समस्या है। इसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। इसको बढ़ाने में परिवहन, ओपन बर्निंग, डस्ट तमाम फैक्टर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जादू की छड़ी घूमने से झटके में पलूशन खत्म हो जाने वाला है। पलूशन खत्म करना एक रेगुलर प्रॉसेस है। हां इतना जरूर है कि बीते 10 महीने में हमारी सरकार ने इस दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता हिन्दुस्तान लीडरशिप समिट 2025 में बोल रही थीं। उनसे पूछा गया कि दिल्ली से पलूशन कब खत्म होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पलूशन एक लिगेसी प्रॉब्लम है। यह बरसों बरस से चली आ रही समस्या है। दिल्ली में पलूशन बढ़ने की कई वजहें हैं।

सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली एक बड़ा शहर है जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है। इसी तरह पहले जो ट्रैफिक हुआ करता था आज यह उसके कई गुना ज्यादा है। पहले जितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ करता था आज उससे तीन गुना ज्यादा हुआ करता है। ये सारी स्थितियां लगातार चल रही हैं। पलूशन में कोई एक इनपुट काम नहीं करता है।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इसमें ओपन बर्निंग भी काम करती है। इसमें डस्ट भी काम करती है। इसमें ट्रैफिक भी काम करता है। इस तरह मिलकर एक बड़ी समस्या के रूप में पलूशन बन जाता है। ऐसा भी नहीं कि आज कोई जादू की छड़ी घूम जाने से यह समस्या खत्म हो जाने वाली है। पलूशन को खत्म करने की एक सतत प्रक्रिया है। आप इस दिशा में आज कुछ करते हैं, कल उससे ज्यादा ताकत से इस पर काम करते हैं। इस तरह एक प्रक्रिया है।

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में बोलते हुए दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि इस तरह से बीते 10 महीनों में हमारी सरकार ने वो तमाम कदम उठाए जो जरूरी थे। हमने पलूशन खत्म करने की दिशा में वो तमाम काम किए जो पिछली सरकारों ने नहीं किए। शायद इसीलिए यह लिगेसी प्रॉब्लम के तौर पर यह समस्या आज भी हमारे सामने है। अन्यथा यह खत्म हो गई होती।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के जमाने में भी ऐसे ही पलूशन होता था। सवाल कि उन्होंने क्या किया? उनके बाद की जो सरकारें थीं उन्होंने क्या किया? पलूशन खत्म करने के मामले में पिछली सरकारों के काम भी बहुत मैटर करते हैं। इस तरह यह एक लिगेसी प्रॉब्लम है जो हमें मिली है।

रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि इन तमाम चुनौतियों के बीच मैं दिल्ली की जनता को इस बात का यकीन दिलाना चाहती हूं कि बीते 10 महीने में जितने जरूरी कदम दिल्ली सरकार को उठाने चाहिए थे उन कदमों को हमने उठाया है। हमने सख्ती बढ़ाई। तमाम प्लान पर काम किए जो एजेंसी थीं उनको एक्टिवेट किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि चलिए यदि हम लॉकडाउन लगा दें तो क्या उससे काम चल जाएगा? जब भी किसी शहर को सर्वाइवल करना होता है। उसको चलते रहना पड़ेगा। इन सबके बीच समस्या का समाधान करना है तो उसमें सबका सहयोग हो और सरकार भी पूरी ताकत से काम करे तो मुझे लगता है कि समाधान तो जरूर मिल जाएगा।

यह पूछे जाने पर कि अब जबकि पराली जलाने के आंकड़ों में कमी आई है। फिर भी दिल्ली में पलूशन की समस्या बनी हुई है। इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आबादी भी एक बड़ा फैक्टर है। दिल्ली में जिस तरह से आबादी बढ़ी है। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ा है। बहुत सारे कदम हमने अपने परिवहन की दिशा में भी उठाए हैं। सरकारी परिवहन को देखें तो हम 50 परसेंट हम ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) पर आ चुके हैं।

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगले साल के अंत तक हमारी सारी बसें इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। हर चीज की माप है। पराली जलने के अपने कारण हैं। दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्रियों से होने वाले पलूशन के अपने कारण हैं। दिल्ली में पलूशन के बहुत सारे कारण हैं। ये तामाम चीजें मैटर करती हैं। इन सबर पर काम करना पड़ेगा।