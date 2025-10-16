Hindustan Hindi News
दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, किस इलाके की हवा सबसे खराब; दूसरे नंबर पर वजीरपुर

संक्षेप: दिल्ली में पलूशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली की  हवा का स्तर भी गिरता जाएगा। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में लोगों का सांस लेना भी नुकसानदायक होगा।

Thu, 16 Oct 2025 01:39 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
गिरते तापमान के साथ दिल्ली की सांस पर सांसत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है। इस दौरान सबसे खराब हवा दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पहुंची है, जहां का एक्यूआईर बढ़कर 345 के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा का स्तर और खराब होने वाला है।

दिल्ली में की कहां की हवा सबसे खराब

गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का एक्यूआई अपडेट देने वाले सेट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार इलाके की हवा सबसे खराब दर्ज की गई है। सीपीसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, आनंद गुरुवार को आनंद विहार का एक्यूआई 345 दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में सबसे खराब हवा के मामले में वजीरपुर दूसरे नंबर पर रहा है, जहां एक्यूआई 325 दर्ज किया गया है। इसके बाद द्वारका सेक्टर-8 और दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस और सीआरआरआई मथुरा में सबसे खराब हवा दर्ज की गई है।

गुरुवार को दिल्ली के एक्यूआई को लेकर जानकारी देते हुए सीपीसीबी ने बताया कि शहर के 20 स्टेशनों का एक्यूआई खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा 13 स्टेशनों पर एक्यूआई मॉडरेट रेंज में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सीपीसीबी ने दिल्ली का एवरेज एक्यूआई डाटा देते हुए बताया कि औसत रूप से दिल्ली का एक्यूआई गुरुवार को 233 के स्तर पर दर्ज किया गया है।

क्यों बढ़ रहा तेजी से पलूशन

दिल्ली में हर साल ठंड बढ़ने के साथ ही पलूशन का स्तर भी बढ़ने लगता है। इस साल भी वही हो रहा है। हालांकि, ताजा मामले में पलूशन का स्तर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने इसके कुछ कारण भी बताए हैं। इसके अनुसार, एयर पॉल्यूशन में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा पिछले कुछ घंटों में दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की 136 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो पलूशन को बढ़ाने का एक बड़ा कारण हो सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली का तापमान भी गिर रहा है, जिस कारण पलूशन के कण दूर नहीं जा पा रहे हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
