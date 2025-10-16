दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण, किस इलाके की हवा सबसे खराब; दूसरे नंबर पर वजीरपुर

संक्षेप: दिल्ली में पलूशन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के साथ ही दिल्ली की हवा का स्तर भी गिरता जाएगा। इस दौरान दिल्ली के कई इलाकों में लोगों का सांस लेना भी नुकसानदायक होगा।

गिरते तापमान के साथ दिल्ली की सांस पर सांसत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी खराब स्थिति में पहुंच गया है। इस दौरान सबसे खराब हवा दिल्ली के आनंद विहार इलाके में पहुंची है, जहां का एक्यूआईर बढ़कर 345 के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा का स्तर और खराब होने वाला है।

दिल्ली में की कहां की हवा सबसे खराब गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों का एक्यूआई अपडेट देने वाले सेट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने बताया कि दिल्ली के आनंद विहार इलाके की हवा सबसे खराब दर्ज की गई है। सीपीसीबी से मिली जानकारी के अनुसार, आनंद गुरुवार को आनंद विहार का एक्यूआई 345 दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के अनुसार, दिल्ली में सबसे खराब हवा के मामले में वजीरपुर दूसरे नंबर पर रहा है, जहां एक्यूआई 325 दर्ज किया गया है। इसके बाद द्वारका सेक्टर-8 और दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस और सीआरआरआई मथुरा में सबसे खराब हवा दर्ज की गई है।

गुरुवार को दिल्ली के एक्यूआई को लेकर जानकारी देते हुए सीपीसीबी ने बताया कि शहर के 20 स्टेशनों का एक्यूआई खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा 13 स्टेशनों पर एक्यूआई मॉडरेट रेंज में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सीपीसीबी ने दिल्ली का एवरेज एक्यूआई डाटा देते हुए बताया कि औसत रूप से दिल्ली का एक्यूआई गुरुवार को 233 के स्तर पर दर्ज किया गया है।