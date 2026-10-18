दिल्ली वालों को डराने लगा पलूशन; ITO में AQI 400 पार, आगे क्या पूर्वानुमान?
Delhi Weather: दिल्ली में हवा धीमी होने से प्रदूषण बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI खराब स्तर पर दर्ज किया गया। इस बीच तापमान में गिरावट से हल्की ठंड का अहसास शुरू हो गया है।
दिल्ली में पलूशन में उछाल का सिलसिला जारी है। हवा की गति धीमी के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों के दौरान एक्यूआई में काफी बढ़ोतरी हुई है। रविवार को कई इलाकों का सूचकांक 200 के पार पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आईटीओ क्षेत्र की वायु गुणवत्ता रविवार को हैरतनाक तरीके से 400 पार रिकॉर्ड की गई। अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, सोमवार से पूरी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में आने की संभावना है। इसके साथ ही रात के तापमान में गिरावट आने से हल्की ठंड का अहसास भी होने लगा है।
बीते 3 दिन में करीब 100 अंकों की बढ़ोतरी
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 अंक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। एक दिन पहले AQI 159 के अंक रिकॉर्ड किया गया था। बीते 24 घंटे के भीतर एक्यूआई में 28 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को AQI 90 अंक रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह बीते 3 दिनों के दौरान ही एक्यूआई में लगभग 100 अंकों की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है।
23 केंद्रों में एक्यूआई 200 से पार
दिल्लीवालों के लिए चिंता की बात यह है कि रविवार शाम को छह बजे 58 निगरानी केन्द्रों में से 23 में एक्यूआई 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। हैरानी की बात कि आईटीओ क्षेत्र में रविवार को शाम छह बजे के करीब AQI 430 अंक रिकॉर्ड की गई। इस स्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। गौरतलब यह भी कि दिल्ली में किसी अन्य निगरानी केन्द्र का AQI इसके आसपास नहीं रहा।
इन इलाकों की हवा सबसे खराब
दिल्ली के आईटीओ पर एक्यूआई 430 अंक रिकॉर्ड किए जाने के साथ ही कुछ अन्य इलाकों में आंकड़ा ज्यादा रहा। विवेक विहार में एक्यूआई 261 अंक, जहांगीरपुरी में 251, आरके पुरम में 261 और सीरी फोर्ट में 257 अंक रिकॉर्ड किया गया।
आगे क्या पूर्वानुमान?
अब अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि सोमवार से पूरी दिल्ली की वायु गुणवत्ता समग्र तौर पर ही खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। सुबह ज्यादा ही एक्यूआई खराब होने का अनुमान है। दोपहर में मौसम साफ रहेगा और हवा की स्पीड अच्छी रहेगी लेकिन शाम को फिर हवा की स्पीड धीमी होने की संभावना है।
रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार
IMD ने दिल्ली में रात के तापमान में हल्की गिरावट की संभावना जताई है। मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार का न्यूनतम तापमान एक दिन पहले की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 0.9 डिग्री कम जबकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सामान्य से 0.2 डिग्री ज्यादा रहा। यह शनिवार की तुलना में 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है।
आगे कितना रहेगा तापमान?
दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने की संभावना है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त हवा की स्पीड धीमी रहने की वजह से एक्यूआई में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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