Delhi Pollution at its peak dense fog and toxic smog cover all around; low visibility affecting flights
दिल्ली में पीक पर प्रदूषण! चारों ओर कोहरा और धुंध; लो विजिबिलिटी से उड़ानों पर असर

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में कोहरे और धुंध से प्रदूषण अब पीक पर पहुंचने लगा है। दिल्ली में सोमवार को भी घने फॉग और स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।

Dec 15, 2025 08:20 am IST Praveen Sharma
राजधानी दिल्ली में कोहरे और धुंध से प्रदूषण अब पीक पर पहुंचने लगा है। ग्रैप-4 के बावजूद दिल्ली में सोमवार को भी घने फॉग और स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 457 था, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। वहीं सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी जीरो हो गई।

इससे दिल्ली में उड़ानों पर भी असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली एयरपोर्ट और एयरलाइंस दोनों ने एडवाइजरी जारी की है। शहरभर से सामने आईं तस्वीरों में सभी जगह घना कोहरा छाया हुआ दिखा, जिससे थोड़ी दूर तक भी देखना मुश्किल हो रहा है।

दिल्ली में दमघोंटू हवा से आपात स्तर तक पहुंची हालत, अगले कुछ दिन बेहद खतरनाक

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सुबह के शुरुआती घंटों में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुबह 7 बजे के आसपास विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक रह गई।

आईएमडी ने सुबह और दोपहर के वक्त घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 23°C दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8°C रहा।

पूरे शहर में कम विजिबिलिटी

एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिल्ली के आनंद विहार, अक्षरधाम, कनॉट प्लेस इलाके के आसपास समेत कई हिस्सों में आज फिर जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई दिख रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आनंद विहार, अक्षरधाम इलाके के आसपास एक्यूआई 493 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। वहीं बारापुला फ्लाईओवर के पास एक्यूआई 474, द्वारका सेक्टर-14 में 469 दर्ज किया गया। इसके साथ ही सरदार पटेल पर एक्यूआई 483, कनॉट प्लेस के बाराखंभा रोड पर एक्यूआई 474, पंडित पंत मार्ग पर एक्यूआई 417 दर्ज किया गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट, इंडिगो ने एडवाइजरी जारी की

घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की स्थिति के कारण सोमवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। अधिकारियों और एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को संभावित देरी और दिक्कतों के बारे में चेतावनी दी।

दिल्ली एयरपोर्ट ने ‘एक्स’ पर पोस्ट की गई एक एडवाइजरी में कहा, ''घने कोहरे के कारण, फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट आ सकती है। हम यात्रियों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेटेस्ट फ्लाइट अपडेट के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करें। हमें किसी भी असुविधा के लिए खेद है।''

इंडिगो ने दिल्ली में खराब विजिबिलिटी के कारण यात्रियों को देरी के बारे में अलर्ट किया, ''दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ेगा। हम मौसम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और आसानी से आपकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी वेबसाइट या ऐप के जरिये अपनी फ्लाइट के स्टेटस के बारे में अपडेट लेते रहें। भरोसा रखें, हमारी टीमें हर कदम पर आपकी मदद और सपोर्ट देने के लिए यहां मौजूद हैं।''

इंडिगो ने एक अलग अपडेट में यात्रियों से एयरपोर्ट जाते समय यात्रा के लिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलने की अपील की है, क्योंकि जहरीली धुंध के कारण सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है। एयरलाइंस ने कहा, “हमारी टीमें स्थिति पर करीब से नजर रख रही हैं और आपको अपडेट देती रहेंगी। जैसे-जैसे हालात बेहतर होंगे, हम सुरक्षा को सबसे आगे रखते हुए फ्लाइट्स शुरू करेंगे।”

