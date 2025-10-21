दिल्लीवालों ने दिवाली पर जमकर फोड़े पटाखे, अब दमघोंटू हवा से बुरा हाल; देखें VIDEO

संक्षेप: Delhi AQI Update: दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद राजधानी दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है, जहां आनंद विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों का AQI 423 तक पहुंच गया है और सुबह से ही स्मॉग की मोटी चादर छाने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है।

राजधानी दिल्ली में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं आज सुबह से ही इसका असर भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। कुछ स्थानों पर एक्यूआई 400 को पार कर गया है। दिल्ली का औसत एक्यूआई भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। लोगों को वाहनों की समॉग लाइट जलानी पड़ रही है। देखिए प्रदूषण का कहां-कैसा हाल है।

आनंद विहार आनंद विहार, जो पहले से ही प्रदूषण का हॉटस्पॉट है, स्मॉग की मोटी चादर में लिपटा रहा। सुबह 6 बजे AQI 414 दर्ज किया गया, जो 'सीवियर' श्रेणी में है। दृश्यता 100 मीटर से कम थी, जिससे ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। पटाखों के साथ-साथ भारी वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक गतिविधियां इस क्षेत्र में प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं।

वजीरपुर वजीरपुर में सुबह घना स्मॉग छाया रहा, जिसने पूरे इलाके को धुंध की मोटी परत में ढक लिया। CPCB ने AQI 423 दर्ज किया, जो 'सीवियर' श्रेणी में है और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। औद्योगिक उत्सर्जन और दिवाली के पटाखों ने स्थिति को और बिगाड़ा। GRAP-2 के तहत कचरा जलाने पर सख्ती और सड़क धूल नियंत्रण के लिए वैक्यूम स्वीपिंग तेज की गई है।

अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी स्मॉग की पतली परत से घिरा रहा, जिसने इस प्रतिष्ठित स्थल की खूबसूरती को धुंधला कर दिया। सुबह का AQI 358 था, जो 'बेहद गंभीर' श्रेणी में आता है। दृश्यता कम होने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा हुई।

मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ मानसिंह रोड और कर्तव्य पथ पर सुबह घना स्मॉग देखा गया, जिसने इन प्रमुख सड़कों की दृश्यता को 50-100 मीटर तक सीमित कर दिया। AQI 350-360 के बीच रहा, जो 'बेहद गंभीर' श्रेणी में है। पटाखों के धुएं और वाहनों की भीड़ ने हवा को जहरीला बनाया। GRAP-2 के तहत पार्किंग शुल्क दोगुना किया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

गाजीपुर फ्लाईओवर गाजीपुर फ्लाईओवर पर सोमवार रात से ही स्मॉग की मोटी परत देखी गई, जो सुबह तक और गहरी हो गई। AQI 410 के आसपास रहा, जो 'गंभीर' श्रेणी में है। यह क्षेत्र लैंडफिल और भारी ट्रैफिक के कारण पहले से प्रदूषित है, और दिवाली के पटाखों ने स्थिति को और खराब किया। GRAP-2 के तहत कचरा जलाने पर सख्त निगरानी और सड़कों पर वॉटर स्प्रिंकलिंग जारी है।

इंडिया गेट इंडिया गेट के आसपास सुबह AQI 342 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। स्मॉग की पतली परत ने इस ऐतिहासिक स्थल को धुंध में लपेट लिया, जिससे पर्यटकों और सुबह टहलने वालों को परेशानी हुई। दृश्यता कम होने और हवा में PM2.5 के उच्च स्तर के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया।

सरोजिनी नगर सरोजिनी नगर के पास सुबह 7:15 बजे स्मॉग की परत देखी गई, जहां AQI 330 के आसपास रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। बाजार की भीड़ और आसपास के ट्रैफिक ने प्रदूषण को बढ़ाया, जबकि पटाखों का धुआं स्थिति को और गंभीर बनाता रहा।

आईएनए और एम्स आईएनए और एम्स के आसपास सुबह 7:05 बजे स्मॉग ने दृश्यता को काफी कम कर दिया, जहां AQI 368 था, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। भारी ट्रैफिक और पास के बाजारों से उत्सर्जन ने स्थिति को और बिगाड़ा।

दिल्ली हाट आईएनए दिल्ली हाट आईएनए के पास सुबह स्मॉग की मोटी परत देखी गई, जहां AQI 368 रहा, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर कम दृश्यता ने आगंतुकों की संख्या को प्रभावित किया। पटाखों के धुएं और स्थानीय ट्रैफिक ने हवा को जहरीला बनाया।