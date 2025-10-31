दिल्ली में हवा पर हाहाकार, प्रदूषण-कोहरे का डबल प्रहार; कई इलाकों में AQI 400 पार

संक्षेप: दिल्ली के लोग प्रदूषण और कोहरे का दोहरा प्रहार झेल रहे। वायुमंडल में धुएं और धुंध की परत छाई है। हवा दमघोंटू श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का एक्यूआई गुरुवार को 373 अंक रहा। इससे पहले इस वर्ष जनवरी महीने में इस स्तर का प्रदूषण था।

दिल्ली के लोग प्रदूषण और कोहरे का दोहरा प्रहार झेल रहे। वायुमंडल में धुएं और धुंध की परत छाई है। हवा दमघोंटू श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गुरुवार को 373 अंक रहा। इससे पहले इस वर्ष जनवरी महीने में इस स्तर का प्रदूषण था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली वालों के लिए अक्तूबर की शुरुआत साफ हवा के साथ हुई थी। लेकिन 14 अक्टूबर के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब या बेहद खराब श्रेणी में रहा है। इस बीच एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर 200 से नीचे आया हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 373 यानी बेहद खराब श्रेणी में रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह सूचकांक 279 के अंक पर रहा था। यानी सिर्फ चौबीस घंटे के भीतर ही वायु गुणवत्ता सूचकांक में 94 अंकों की बढ़ोतरी हुई। अगले पांच-छह दिनों के दौरान दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं हैं।

गले में खराश और आंखों में जलन : प्रदूषण के चलते लोगों को नाक, गले में खराश, आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, खांसी, छींक, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर सड़क के किनारे रहने वालों और दोपहिया वाहन चालकों को इस परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ता है।

गंभीर श्रेणी में आठ इलाकों की हवा : दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का सूचकांक 300 अंक से ऊपर है, जबकि आठ इलाके ऐसे भी हैं, जहां का एक्यूआई 400 के अंक से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में है। इनमें आनंद विहार, अशोक विहार, रोहिणी, विवेक विहार जैसे कई इलाके शामिल हैं। सीपीसीबी के आंकड़े बताते हैं कि यह इस सीजन में प्रदूषण का सबसे खराब स्तर है। इससे पहले दीपावली के दो दिन बाद 22 अक्टूबर को सूचकांक 353 के अंक पर रहा था। इस वर्ष अगर खराब हवा के आंकड़ों की बात करें तो 13 जनवरी को सूचकांक 386 के स्तर पर रहा था। यानी 13 जनवरी के बाद यह प्रदूषण का सबसे खराब स्तर है।

मानकों से तीन गुना प्रदूषण : मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम-10 का स्तर 100 और पीएम-2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन गुरुवार की दोपहर दो बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम-10 का स्तर 320 और पीएम-2.5 का स्तर 194 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में इस समय मानकों से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है।

प्रदूषित हवा से छह दिन राहत के आसार नहीं वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि प्रदूषित हवा से अगले छह दिनों के दौरान लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में अभी किसी बड़ी मौसमी घटना के अभाव में हवा की रफ्तार आमतौर पर दस किलोमीटर से नीचे ही रहने की संभावना है। बीच-बीच में हवा की गति में हल्का इजाफा होगा, तब प्रदूषक कणों का बिखराव थोड़ा तेज होगा। लेकिन, कुल मिलाकर वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।

ढाई फीसदी पराली का धुआं दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी ढाई प्रतिशत है। मंगलवार को पहली बार पराली की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से ऊपर पहुंची थी। बुधवार को यह हिस्सेदारी 2.57 फीसदी के लगभग रही है। आगे इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।

बादल और स्मॉग से धूप रही गायब, चार डिग्री गिरा पारा राजधानी दिल्ली में गुरुवार को दिनभर बादल छाए रहे। धुंध और स्मॉग की भी एक परत छाई हुई है। इसके चलते दिल्ली के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा रह सकता है।

दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिला। पालम क्षेत्र में हल्के कोहरे के चलते सुबह के समय दृश्यता का स्तर गिरकर 800 मीटर तक पहुंच गया। दिन चढ़ने के साथ कोहरा छंट गया, लेकिन आसमान में दिनभर बादल छाए रहे। वायु मंडल में मौजूद नमी के चलते धुंध और प्रदूषण के चलते स्मॉग की एक परत भी छाई हुई है। धूप लगभग नहीं के बराबर निकली। आयानगर जैसे कुछ इलाकों में दिन के समय हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री नीचे है। बादलों के चलते न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 72 से 96 फीसदी तक रहा। दिल्ली के मयूर विहार क्षेत्र का अधिकतम तापमान सबसे कम 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दिन के समय भी हल्के बादल और स्मॉग छाया रहेगा।

एनसीआर में नोएडा की हवा बेहद खराब दिल्ली की तरह एनसीआर के शहर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद भी प्रदूषित हवा से हलकान रहे। नोएडा की हवा सबसे प्रदूषित रही तो फरीदाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक एनसीआर में सबसे अच्छा रहा। नोएडा में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में रहा। एक दिन पहले यानी बुधवार को यह आंकड़ा 236 पर था जो गुरुवार को बढ़कर 372 हो गया। वहीं, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 330 रहा। इस मौसम में पहली बार दोनों शहरों का एक्यूआई इतना अधिक दर्ज किया गया।

गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक इस मौसम के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा। यह 364 दर्ज किया गया, जो देश में छठे स्थान पर रहा। वहीं इस मौसम में पहली बार वसुंधरा का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया।