Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution aqi improves slightly know forecast about air quality
दिल्ली में राहत की बयार, AQI में मामूली सुधार; आगे रहेगा कैसा हाल?

दिल्ली में राहत की बयार, AQI में मामूली सुधार; आगे रहेगा कैसा हाल?

संक्षेप:

दिल्ली में पलूशन के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि लगातार 12वें दिन भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। दिल्ली में कितना रहा एक्यूआई और आगे कैसी रहेगी राष्ट्रीय राजधानी की आबो हवा जानें…

Tue, 25 Nov 2025 07:35 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में हवा की स्पीड बढ़ने और आसमान साफ रहने की वजह से पलूशन के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई। हालांकि लगातार 12वें दिन भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का ओवरऑल AQI 353 अंक रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं दिल्ली में इस सीजन का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केवल एक इलाके में AQI 400 पार

सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली के सभी 39 निगरानी केंद्रों में केवल एक इलाके रोहिणी में हवा की गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। रोहिणी निगरानी केन्द्र में सोमवार को सुबह के वक्त हवा की गुणवत्ता 416 दर्ज की गई लेकिन शाम को 4 बजे इसमें सुधार हुआ और यह 405 दर्ज की गई।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Weather Delhi Pollution
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।