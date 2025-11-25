Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution aqi improves slightly know forecast about air quality
दिल्ली में राहत की बयार, AQI में मामूली सुधार; आगे रहेगा कैसा हाल?
दिल्ली में पलूशन के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। हालांकि लगातार 12वें दिन भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। दिल्ली में कितना रहा एक्यूआई और आगे कैसी रहेगी राष्ट्रीय राजधानी की आबो हवा जानें…
Tue, 25 Nov 2025 07:35 PMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली में हवा की स्पीड बढ़ने और आसमान साफ रहने की वजह से पलूशन के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई। हालांकि लगातार 12वें दिन भी हवा बहुत खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का ओवरऑल AQI 353 अंक रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं दिल्ली में इस सीजन का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार, 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
केवल एक इलाके में AQI 400 पार
सीपीसीबी द्वारा विकसित समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली के सभी 39 निगरानी केंद्रों में केवल एक इलाके रोहिणी में हवा की गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। रोहिणी निगरानी केन्द्र में सोमवार को सुबह के वक्त हवा की गुणवत्ता 416 दर्ज की गई लेकिन शाम को 4 बजे इसमें सुधार हुआ और यह 405 दर्ज की गई।
