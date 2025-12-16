कोहरे ने सताया, पलूशन ने रुलाया; दिल्लीवालों की सांस पर हावी जहर, राहत कब?

संक्षेप: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे के आस-पास शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 378 रहा, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। सोमवार को AQI शाम 4 बजे के आस-पास 427 तक पहुंच गया था।

हर तरफ सफेद मोटी चादर सी धुंध... धुंध कहें या कोहरा समझ नहीं आ रहा। बाहर निकलों तो मानो सांस पर बन आए... पलूशन का मीटर देखो स्थिति काफी गंभीर है। 450 से 500 AQI होते ही ग्रैप-4 तक लागू कर दिया,स्कूल के बच्चों को पांचवी तक ऑनलाइन पढ़ने का आदेश है पर मंगलवार सुबह मामूली सुधार के बाद भी स्थिति ऐसी नहीं जिसमें आप खुली सांस ले सको। डॉक्टर तो पहले ही इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं पर हालत जस की तस। लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई तक की हवा दिल्ली से ज्यादा साफ है। पलूशन का असर यह रहा कि सोमवार को पीएम मोदी विदेश दौरे पर जाने से पहले मशहूर फुटबॉलर GOAT लियोनेल मैसी तक से नहीं मिल पाए। मैसी का पलूशन के चलते विमान लेट हो गया और पीएम चले गए। इसके अलावा फ्लाइट्स को भी उड़ान भरने में देरी हो रही है।

मामूली सुधार पर हर सांस पर जहर भारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे के आस-पास शहर का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 378 रहा, जो इसे 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। सोमवार को AQI शाम 4 बजे के आस-पास 427 तक पहुंच गया था, जो 'गंभीर' श्रेणी में था, जिसकी तुलना में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। इस हल्की गिरावट के बावजूद, राजधानी के बड़े हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा बना हुआ है। पूरे शहर को जहरीली धुंध की एक घनी चादर ने ढंक रखा है, जिससे विजिबिलिटी (दृश्यता) बहुत कम हो गई है और निवासियों को परेशानी हो रही है। इंडिया गेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AQI 380 दर्ज किया गया, जबकि सराय काले खां में यह लगभग 359 रहा। CPCB के अनुसार, ये दोनों 'बहुत खराब' श्रेणी में थे। वहीं, गाजीपुर और आनंद विहार में AQI लगभग 410 दर्ज किया गया।

जगह (स्थान) AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) आनंद विहार 401 लोधी रोड 341 रोहिणी 355 आईटीओ 403 आईजीआई एयरपोर्ट 322 नोएडा 416 गाजियाबाद 362 ग्रेटर नोएडा 360 फरीदाबाद 299 गुरुग्राम 336

फ्लाइट्स भी देरी से चल रहीं दिल्ली के प्रदूषण के चलते फ्लाइट्स को भी उड़ान भरने में परेशानी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाइट परिचालन धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन कुछ जाने वाली और आने वाली उड़ानों में बाधाएं आ सकती हैं। सटीक और समय पर जानकारी (अपडेट) के लिए, कृपया सीधे अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। यात्रियों की सहायता करने और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए हमारे कर्मचारी सभी टर्मिनलों पर उपलब्ध हैं।

CAQM की बैठक में क्या हुआ? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक सोमवार को आयोजित की थी। यह बैठक अशोक झुनझुनवाला की अध्यक्षता में और प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया के सह-अध्यक्षता में हुई। CAQM ने 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि इस बैठक में दिल्ली-NCR में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के स्रोतों से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।