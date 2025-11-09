दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार, कई इलाकों में AQI 400 पार; राहत के नहीं आसार
संक्षेप: दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार है। सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में आगे कैसे रहेंगे हाल? इस रिपोर्ट में जानें…
दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार है। दिल्ली के वायु मंडल पर प्रदूषण की एक परत छाई हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों के दौरान दिल्ली वालों को पलूशन से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
दोपहर को मामूली सुधार
दिल्ली में सुबह आठ बजे एक्यूआई 390 अंक तक पहुंच गया था। हालांकि दोपहर के समय खिली धूप और हवा की गति बढ़ने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हुआ। इससे पलूशन के स्तर में मामूली सुधार हुआ।
हवा में तीन गुना ज्यादा प्रदूषण
दिल्ली की हवा में अभी सामान्य से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। रविवार को शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 316 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 189 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
