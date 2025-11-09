Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution aqi crosses 400 in many areas no relief sight by weather dept
दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार, कई इलाकों में AQI 400 पार; राहत के नहीं आसार

दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार, कई इलाकों में AQI 400 पार; राहत के नहीं आसार

संक्षेप: दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार है। सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में आगे कैसे रहेंगे हाल? इस रिपोर्ट में जानें…

Sun, 9 Nov 2025 06:54 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में दमघोंटू हवा बरकरार है। दिल्ली के वायु मंडल पर प्रदूषण की एक परत छाई हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, रविवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार यानी गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, अगले दो-तीन दिनों के दौरान दिल्ली वालों को पलूशन से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दोपहर को मामूली सुधार

दिल्ली में सुबह आठ बजे एक्यूआई 390 अंक तक पहुंच गया था। हालांकि दोपहर के समय खिली धूप और हवा की गति बढ़ने के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हुआ। इससे पलूशन के स्तर में मामूली सुधार हुआ।

हवा में तीन गुना ज्यादा प्रदूषण

दिल्ली की हवा में अभी सामान्य से तीन गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। रविवार को शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 का औसत स्तर 316 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 189 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।