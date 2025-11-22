Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution aqi crosses 400 at many areas know update on cold
दिल्ली के 11 इलाकों में AQI 400 पार, आगे भी राहत के नहीं आसार; ठंड पर क्या अपडेट?

दिल्ली में पलूशन लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली का समग्र एक्यूआई शाम चार बजे 370 अंक दर्ज किया गया। जानें आगे कैसा रहेगा मौसम…

Sat, 22 Nov 2025 07:49 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पलूशन का कहर बरकरार है। दिल्ली में शनिवार को भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 370 अंक दर्ज किया गया। अगले दो तीन दिन तक इसमें सुधार के संकेत भी नहीं नजर आ रहे हैं।

11 स्थानों पर पलूशन का स्तर ‘गंभीर’

CPCB के सुबह नौ बजे के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का समग्र एक्यूआई 360 अंक दर्ज किया गया लेकिन शाम चार बजे यह 370 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे दिल्ली के 11 स्थानों पर प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ देखा गया। शाम 4 बजे वजीरपुर का एक्यूआई सबसे अधिक 448 अंक रिकॉर्ड किया गया।

इन इलाकों में AQI 400 पार

शाम चार बजे दिल्ली के वजीरपुर में एक्यूआई 448, विवेक विहार में 439, आनंद विहार में 429, जहांगीरपुरी में 428, बवाना में 427, रोहिणी में 425, अशोक विहार में 412, नरेला में 410, डीटीयू में 407, मुंडका में 407, नेहरु नगर में 403 अंक दर्ज किया गया। वहीं शाम 5 बजे दिल्ली के विवेक विहार में एक्यूआई 431, आलोक विहार में 413, बवाना में 428, डीटीयू मं 408, जहांगीरपुरी में 429, मुंडका में 408, वजीरपुर में 445, विवेक विहार में 440, रोहिणी में 427 अंक दर्ज किया गया।

पीएम 10 का स्तर 3 गुना से ज्यादा

मौजूदा वक्त में दिल्ली में प्रदूषक तत्व पीएम 2.5 और पीएम 10 मानक से काफी अधिक हैं। शनिवार शाम 4 बजे पीएम 10 का स्तर 3 गुना से अधिक 336 अंक दर्ज किया गया। इसका मानक 100 है। वहीं पीएम 2.5 का स्तर 60 रहना चाहिए लेकिन यह 196 दर्ज किया गया।

राहत के आसार नहीं

इस बीच IMD की मानें तो 23 नवंबर को हल्का कोहरा देखा जा सकता है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा। 24 और 25 नवंबर को दिल्ली में सुबह के समय अधिकांश जगहों पर हल्का जबकि कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। 26 नवंबर को इसमें कुछ कमी आएगी लेकिन 27 और 28 नवंबर को फिर सुबह अधिकांश जगहों पर हल्का जबकि कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। यानी पलूशन की समस्या जारी रह सकती है।

बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग की मानें तो 23 नवंबर से दिल्ली में न्यूनतम तापमान में क्रमश: कमी आती जाएगी जिससे ठंड बढ़ेगी। 23 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 24 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद 25 से लेकर 28 नवंबर के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

