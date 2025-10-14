Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi pollution aqi crosses 300 in many areas grap 1 restrictions imposed

दिल्ली को डराने लगा पलूशन; कई इलाकों में AQI 300 पार, लागू हुईं ग्रैप-1 की पाबंदियां

संक्षेप: दिल्ली एकबार फिर पलूशन की चपेट में आती नजर आ रही है। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 300 को पार कर गया। इस बीच दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। 

Tue, 14 Oct 2025 06:47 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में एकबार फिर पलूशन का डरावना रुख नजर आ रहा है। आलम यह कि मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 300 अंकों को पार कर गया। हवा की गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुंचने के साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के पहले चरण की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बिगड़ते प्रदूषण स्तर की समीक्षा के बाद प्रदूषण-रोधी उपायों के पहले चरण को सक्रिय करने का निर्णय लिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीक्यूएएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के बीच ग्रैप-1 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। ग्रैप-1 के तहत प्रतिबंध तब लागू होते हैं जब एक्यूआई 200 की सीमा को पार कर जाता है। मंगलवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 211 दर्ज किया गया जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रैप-1 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे एनसीआर में संबंधित एजेंसियों की ओर से लागू कराया जाएगा। स्थितियों की लगातार समीक्षा की जाएगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने ना पाए।

सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ​​ग्रैप-1 के तहत लागू नियम कानूनों के अनुपालन को लेकर कड़ी निगरानी रखेंगी और उपायों को तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भी ग्रैप-1 के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।

खबर अपडेट हो रही है।

