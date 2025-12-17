तेज हवा ने दी पलूशन से मामूली राहत, AQI 334 अंक रिकॉर्ड, आगे कैसा रहेगा हाल?
दिल्ली में हवा के रुख में तेजी के साथ ही और धूप खिलने से पलूशन से मामूली राहत मिली है। अगले 6 दिनों के दौरान दिल्ली में कैसी रहेगी हवा की गुणवत्ता? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में हवा के रुख में तेजी के साथ ही और धूप खिलने के कारण लोगों को पलूशन से मामूली राहत मिली है। दिल्ली में मंगलवार को शाम 4 बजे एक्यूआई 334 अंक रिकॉर्ड किया गया। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले 6 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई का स्तर 300 से ऊपर बना हुआ है।
मानकों से ढाई गुना ज्यादा प्रदूषण
राजधानी में प्रदूषण के स्तर में भले ही हल्का सुधार हुआ है, लेकिन अब भी हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से ढाई गुना ज्यादा है। सीपीसीबी के मुताबिक, बुधवार की शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कण पीएम 10 का औसत स्तर 253 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 151 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है।
20 अंकों का सुधार
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले मंगलवार को यह सूचकांक 354 था। बीते चौबीस घंटे के भीतर इसमें 20 अंकों का सुधार हुआ है।
