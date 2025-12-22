Hindustan Hindi News
दिल्ली में बिना नोटिस इन फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला, BJP सरकार का बड़ा ऐलान

संक्षेप:

Dec 22, 2025 12:12 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण संकट पर काबू पाने के लिए भाजपा सरकार ने एक और बड़े कदम का ऐलान किया है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने जा रही है जिनसे प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली सभी फैक्ट्रियों को बिना नोटिस सील किया जाएगा। इसके अलावा अवैध फैक्ट्रियों को भी बंद करने की घोषणा की गई है, भले ही वह प्रदूषणकारी ना हों।

सिरसा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली और ओसीईएम के लिए आवेदन नहीं करने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘आज से दिल्ली में सघन अभियान चल रहा है, जिनती प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनकी हमने पहचान की है। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा। उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, अब कोई चांस नहीं। बहुत मौके दिए जा चुके हैं पहले ही, इसलिए आज से उनको सील करने का काम शुरू किया जाएगा। जिन इंडस्ट्रीज नो ओसीईएम के लिए अप्लाई नहीं किया है, 31 तारीख अंतिम तारीख थी, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।’

मंत्री ने कहा कि अवैध इंडस्ट्री की सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। तीन तरह की इंडस्ट्री दिल्ली में है, अधिकृत, नियमित और अवैध। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध इंडस्ट्रीज को 100 फीसदी बंद किया जाए, चाहे वह प्रदूषणकारी हो या नहीं, इसलिए एमसीडी इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत इन सबको बंद किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने वर्क फ्रॉम होम की अनिवार्यता का पालन नहीं करने वाली कंपनियों को भी चेतावनी दी और कहा कि पता चला है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां इसे मान नहीं रही हैं। उनसे आग्रह है कि इसका पालन करना है। यदि किसी प्राइवेट कंपनी की नाम सहित शिकायत पहुंचेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि कल के बाद मौसम में बेहतरी की उम्मीद है, इससे एक्यूआई में और सुधार होगा। रात को सड़कों की धुलाई का काम चल रहा है। प्रतिदिन 35 हजार मीट्रिक टन कूड़ा हटा रहे हैं। इससे प्रदूषण कम हो रहा है। दिल्ली को मलबा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। कई लाख मीट्रिक टन कूड़ा और मलबा हटाया गया है। डीडीए और राजस्व विभाग की मदद से जलाशयों को दोबारा जीवित किया जाएगा। इस साल कम से कम 50 फीसदी लुप्त जलाशयों को वापस पुरानी अवस्था में लाना है। ये प्रदूषण को रोकने में बहुत सार्थक है।

