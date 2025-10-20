दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा, ‘रेड जोन’ में पहुंचे 24 स्टेशन

संक्षेप: दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में पलूशन के स्तर भारी बढ़ोतरी हुई। आनंद विहार में रात 10 बजे एक्यूआई 409 दर्ज किया गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने संबंधित एजेंसियों को उपायों को लागू करने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

दिवाली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में पलूशन के स्तर भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई। आनंद विहार में रात 10 बजे एक्यूआई 409 रहा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंचने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के दूसरे के तहत सभी आवश्यक कदम तुरंत लागू करने का आदेश दिया।

आयोग ने ग्रेप के दूसरे चरण के तहत सभी संबंधित एजेंसियों को उपायों को लागू करने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, रात 10 बजे तक दिल्ली का एक्यूआई और बिगड़कर 306 अंक रिकॉर्ड किया गया जो बेहद खराब श्रेणी और ‘रेड जोन’ के दायरे में आता है।

दिल्ली में एक्यूआई के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी के कारण 38 में से 24 निगरानी स्टेशन रेड जोन में चले गए। इन निगरानी स्टेशनों ने 300 के पार एक्यूआई रिकॉर्ड की। 301 से 400 के बीच वाले एक्यूआई को 'बहुत खराब' श्रेणी में माना जाता है। आम बोलचाल में 300 पर एक्यूआई को जहरीली हवा कह दिया जाता है।

मौसम विभाग ने सोमवार को सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिवाली के अगले दिन मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता और भी अधिक खराब देखी जा सकती है। इसके ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है।

ज्ञात हो कि ग्रेप का पहला चरण राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर गया था तब 14 अक्तूबर को लगाया गया था। आयोग ने सभी एजेंसियों को प्रदूषण को काबू करने के उपाय तेज करने का निर्देश दिए हैं।

नागरिकों से ग्रेप के पहले और दूसरे चरण के नियमों और निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आयोग ने कहा कि वह हवा की गुणवत्ता की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और भविष्य में एक्यूआई के आधार पर और कदम उठाएगा। हालांकि आयोग की ओर से स्वास्थ्य, ट्रैफिक और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए जेनरेटर के प्रयोग पर छूट भी दी है। सभी एजेंसियों को प्रदूषण रोकने के लिए समय-सीमा के अनुसार काम करने को कहा गया है।