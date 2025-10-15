Hindustan Hindi News
दिल्लीवाले ध्यान दें! आज से छा सकती है धुंध की चादर, प्रदूषण बढ़ने का कुछ दिन दिखेगा असर

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में आज से सुबह से स्मॉग का दौर शुरू होने की संभावना है, जो 19 अक्टूबर तक चल सकता है और जल्द ही न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की उम्मीद है, जो जल्दी सर्दी आने का संकेत है।

Wed, 15 Oct 2025 05:56 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में आज से सुबह से स्मॉग का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन राजधानी में यह दौर चल सकता है। हालांकि बाद में आसमान साफ हो जाएगा।

इस दौरान उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। अलग अलग समय पर हवाओं की गति 5 से 15 किलो मीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। राजधानी में यह स्थिति 19 अक्टूबर तक रहने की संभावना है। मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट का कहना है कि दिल्ली में फिलहाल और बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है, जो सर्दियों जैसी स्थिति के जल्द आने का संकेत है।

दिल्ली एनसीआर में अक्टूबर में अब तक दिन और रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। बेस स्टेशन सफदरजंग में लगातार पांचवें दिन न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज हुआ है। अब तक इस माह में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 अक्टूबर 2025 को 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। साफ आसमान और हल्की हवा के साथ दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।

अक्टूबर के पहले दो हफ्तों का औसत न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री रहा। आने वाले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

बचाव के लिए क्या करें?

  • आकाश साफ होने के बाद ही सैर के लिए जाएं।
  • निमोनिया से बचाव के लिए बच्चे-बुजुर्ग टीका लें।
  • एन-95 मास्क का इस्तेमाल करें।
  • घर में एयरप्यूरीफायर लगाएं।
  • प्रदूषण की स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलें।
  • सुबह का धुआं और स्मॉग अंदर आने से रोकने के लिए 10 बजे तक खिड़कियां बंद रखें।
  • दिन में दो बार गुनगुने पानी से गरारे करें या सलाइन नेजल स्प्रे से नाक साफ करें।
  • तुलसी, अदरक, हल्दी, ग्रीन टी जैसे तत्व फेफड़ों की रक्षा करते हैं। पर्याप्त पानी पिएं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें।