दिल्ली में हवा फिर जहरीली, 400 के करीब AQI; आगे कैसे आसार?
दिल्ली में पलूशन की समस्या एकबार फिर गंभीर होने की ओर है। दिल्ली में शनिवार शाम को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी के करीब 398 पर पहुंच गया था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली की हवा एकबार फिर जहरीली होने की ओर है। दिल्ली में शनिवार शाम को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी के करीब 398 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में 22 जगहों पर एक्यूआई 400 अंक से अधिक दर्ज किया गया। यही नहीं दिल्ली में 4 जगहों पर एक्यूआई 450 से अधिक दर्ज किया गया। दिल्ली में शनिवार को सुबह घने कोहरे से दृश्यता काफी कम रही और एक्यूआई 384 दर्ज की गई। यह भी गंभीर श्रेणी के करीब रही।
दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (एक्यूईडब्ल्यूएस) का अनुमान है कि अगले दो दिनों के दौरान मौसमी स्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण प्रदूषण का स्तर और बिगड़ सकता है। दिल्ली में रविवार एवं सोमवार को एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है।
मौसम विभाग से भी संकेत बेहतरी के नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल घना से ज्यादा घना कोहरा छाने का अनुमान जताया है। आंशिक रूप से बादल भी देखे जा सकते हैं। हवा की स्पीड में भी तेजी का अनुमान नहीं है। मौसम की इन स्थितियों के कारण पलूशन में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
खबर अपडेट हो रही है।