दिल्ली की हवा और हुई जहरीली; 287 दिन बाद सबसे खराब AQI, आगे कैसा हाल?
दिल्ली में हवा का स्तर लगातार बिगड़ रहा है। दिल्ली में मंगलवार को AQI 350 अंक यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में हालात कैसे रहेंगे? इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी...
दिल्ली में हवा और भी जहरीली होती नजर आ रही है। दिल्ली में मंगलवार को शाम 4 बजे एक्यूआई 350 अंक यानी बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे हफ्ते दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के वक्त धुंध छाने की चेतावनी दी है। वहीं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार, अगले 3 दिनों के दौरान दिल्ली के PM2.5 पलूशन में पराली जलाने की हिस्सेदारी और बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, सैटेलाइट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।
287 दिन बाद सबसे खराब AQI,
दिल्ली में मंगलवार को सुबह धुंध की चादर छाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली का औसत एक्यूआई शाम को 4 बजे 350 अंक रहा। इसी साल 20 जनवरी को एक्यूआई 378 अंक दर्ज किया गया था यानी 287 दिन बाद यह दिल्ली का सबसे खराब AQI है। जहांगीरपुरी में वायु गुणवत्ता सबसे खराब रही और वहां एक्यूआई 452 अंक दर्ज किया गया। यह बेहद ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। इस तरह दिल्ली के 10 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई 400 अंकों के पार रहा।
लगातार तीसरे दिन पलूशन में बढ़ोतरी
दिल्ली में लगातार तीसरे दिन हवा जहरीली होती रिकॉर्ड हुई है। कल यानी 2 नवंबर को दिल्ली का AQI 324 अंक रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले 1 नवंबर को यह 261 अंक पर था। इतना ही नहीं हवा में मौजूद हानिकारक पीएम 2.5 कणों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2 नवंबर को दिल्ली के PM2.5 स्तर में पराली जलाने का योगदान 8.583 प्रतिशत था जो मंगलवार यानी 3 नवंबर को बढ़कर 15.301 फीसदी पर पहुंच गया।
आगे भी पलूशन बढ़ने के आसार
आगे भी पराली जलाने से पलूशन में बढ़ोतरी के आसार हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक, 4 नवंबर को पराली जलाने से PM2.5 स्तर में योगदान 20.057 प्रतिशत और 5 नवंबर को इसके 22.207 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में जब पूर्वानुमान बताते हैं कि दिल्ली के PM2.5 स्तर में पराली जलाने का हिस्सा बढ़ सकता है। दिवाली की आतिशबाजी भी समस्या को और बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में 9 नवंबर तक सुबह के वक्त धुंध छाने की चेतावनी जारी की है।
हवा की स्पीड रहेगी धीमी
इस पूरे हफ्ते यानी 9 नवंबर तक दिल्ली के साथ ही एनसीआर में शाम और सुबह के वक्त हवा की स्पीड धीमी रहने के कारण पलूशन में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। 6 नवंबर तक हवा का रुख भी उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है।
पंजाब में सबसे ज्यादा जलाई गई पराली
इस साल 15 सितंबर से 2 नवंबर के बीच खेतों में आग लगने की कुल 3,535 घटनाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में सबसे अधिक 1,612 मामले सामने आए हैं। इसके बाद राजस्थान (738), मध्य प्रदेश (614), उत्तर प्रदेश (349), उत्तराखंड (176), हरियाणा (44) और दिल्ली (दो) मामले सामने आए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में खेतों में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी आई है। इसी अवधि के दौरान साल 2020 में आग लगने की 51,822 घटनाएं दर्ज की गई थीं।
30 नवंबर तक पराली जलाने की समस्याएं
यह 2021 में आंकड़ा घटकर 24,583 और 2022 में 26,490 पर आ गया। साल 2025 में 4,993 घटनाएं ही हुईं। इस साल 15 सितंबर से 2 नवंबर के बीच कुल 3,535 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। माना जाता है कि 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाएं होती हैं।
(हिन्दुस्तान संवाददाता और IMD के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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