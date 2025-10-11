दिल्ली में पलूशन की दस्तक; चांदनी चौक इलाके में AQI 300 पार, आगे क्या संकेत?

हल्की ठंड की आमद के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण भरे दिनों की भी शुरुआत होती दिख रही है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 200 को पार कर गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में ठंड की दस्तक देने के साथ ही पलूशन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 200 को पार कर गया है। चांदनी चौक इलाके में तो एक्यूआई 300 के स्तर को भी पार कर गया। आंकड़े बतलाते हैं कि बीते तीन दिनों के दौरान दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर तेजी से बढ़ा है।

आंकड़े संकेत देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों के दौरान पलूशन के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली का औसत एक्यूआई गुरुवार को 100 के अंक पर था। इसके बाद शुक्रवार को इसमें 70 अंकों की तेज बढ़ोतरी देखी गई। यह शुक्रवार को 170 अंक यानी मध्यम श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में शनिवार को भी पलूशन के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई शनिवार को 199 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। यह खराब श्रेणी से महज दो अंक नीचे है। हालांकि दिल्ली के कई निगरानी केन्द्रों में शनिवार की शाम को चार बजे एक्यूआई 200 के अंक के पार यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की हवा सबसे ज्यादा खराब देखी गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके का एक्यूआई 307 यानी बेहद खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।