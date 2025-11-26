पलूशन ने करा दी बेटे के नाक-गले की सर्जरी, मां का फूटा दर्द- क्या इसलिए हम लोग...

संक्षेप: साक्षी पाहवा नाम की इस महिला ने बताया कि कैसे समय के साथ उनके छोटे बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, जिसके चलते आखिरकार डॉक्टरों के पास उसकी सर्जरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। साक्षी ने बताया कि उनका परिवार दो साल पहले दिल्ली आया था।

दिल्ली की फिजाओं में फैला जहरीला धुआं किस कदर लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका अंदाजा एक मां के सोशल मीडिया पोस्ट से लगाया जा सकता है। साक्षी पाहवा नाम की इस महिला ने जो आपबीती सुनाई,उसके बाद तो लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा। इस पलूशन के चलते साक्षी के बेटे के नाक और गले की सर्जरी तक करानी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने वीडियो पोस्ट कर सरकार से सवाल किया कि क्या इसलिए हम लोग टैक्स देते हैं?

साक्षी पाहवा नाम की इस महिला ने बताया कि कैसे समय के साथ उनके छोटे बेटे का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, जिसके चलते आखिरकार डॉक्टरों के पास उसकी सर्जरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। साक्षी ने बताया कि उनका परिवार दो साल पहले दिल्ली आया था। उन्होंने कहा कि उनके आने के क्षण से ही उनके बेटे का स्वास्थ्य कमजोर होना शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि जो हल्की एलर्जी से शुरू हुआ, वह धीरे-धीरे सांस लेने की लगातार परेशानी में बदल गया।

साक्षी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में उनके बेटे को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया है, जहां डॉक्टर महीनों से चली आ रही उसकी सांस की समस्याओं का इलाज कर रहे हैं। वीडियो में ऐसे पल दिखते हैं जहां लड़का तकलीफ में रो रहा है और उसकी मां उसके पास रहकर या छोटे-मोटे खेल में उसे व्यस्त रखकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही हैं।

साक्षी ने बताया कि उनके बेटे का स्वास्थ्य धूल और प्रदूषण से लगातार होने वाली एलर्जी के कारण प्रभावित होता रहा। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड स्प्रे, एंटीबायोटिक्स और होम्योपैथी जैसे उपायों से मदद करने की उनकी कोशिशों के बावजूद, स्थिति उसके लिए लगातार कठिन होती गई और इनमें से किसी भी चीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा।

जैसे ही प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ा, उनके बेटे को सांस लेने में और ज्यादा तकलीफ होने लगी। साक्षी ने बताया कि इस वृद्धि ने उसके एडेनोइड्स और टॉन्सिल को स्टेज 4 तक पहुंचा दिया और आखिरकार स्थिति उस मोड़ पर आ गई जिसे उन्होंने सबसे डरावना पल बताया। डॉक्टरों ने परिवार को सूचित किया कि उसकी हालत से राहत दिलाने का एकमात्र तरीका सर्जरी ही है।

उन्होंने आगे कहा, "उसकी नाक और गले की सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद उसे इतने बड़े दर्द में अस्पताल के बिस्तर पर देखकर हमारा दिल टूट गया।" उन्होंने दर्शकों को एक सीधा संदेश देते हुए अपनी निराशा व्यक्त की: "यह दिल्ली-एनसीआर के बच्चों की सच्चाई है। लेकिन सरकार अभी भी चुप है। हम टैक्स भरते हैं और बदले में हमारे बच्चों को सिस्टम से यही मिलता है।"

अपने वीडियो के साथ, साक्षी ने एक कैप्शन भी जोड़ा जिसमें उन्होंने उन सभी मुश्किलों को संक्षेप में बताया, जिनका सामना उनका परिवार कर रहा था। उन्होंने लिखा, "दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण ने सिर्फ हमारी सांस लेने वाली हवा को ही प्रभावित नहीं किया। इसने मेरे छोटे बच्चे को सर्जरी तक पहुंचा दिया। दो साल पहले, हम यहां आए थे और उस दिन से ही पुरानी सर्दी-खांसी लगातार एलर्जी और सांस की समस्याएं शुरू हो गईं। किसी भी दवाई ने काम नहीं किया, प्रदूषण बस बिगड़ता गया। माता-पिता के रूप में, उसे अस्पताल में रोते हुए देखना हमें इस तरह तोड़ गया जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम टैक्स देते हैं और बदले में हमारे बच्चों को यही मिलता है। यह आवाज उठाने का समय है।"

इस वीडियो पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं आईं, जो बच्चे के दर्द से प्रभावित हुए, जबकि कई लोगों ने इतने बड़े स्वास्थ्य खतरे के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों पर गुस्सा ज़ाहिर किया। एक यूज़र ने टिप्पणी की, "यह स्थिति देखकर दुःख हुआ," जबकि दूसरे ने कहा, "एक बच्चे को दर्द में देखना दर्दनाक है। मैं इस बहादुर बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं। जल्दी ठीक हो जाओ।"

एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, "केवल एक बड़े विरोध प्रदर्शन से ही हमारे देश को प्रदूषण से बचाया जा सकता है," जबकि एक अन्य व्यक्ति ने कहा, "यह बहुत डरावना है, लोगों की जान जोखिम में है और सरकार सच्चाई छिपाने में व्यस्त है।" एक व्यक्ति ने नेताओं को टैग करते हुए सीधे अपील की और लिखा, "कृपया इस पर कुछ कार्रवाई करें। प्रदूषित हवा बच्चों को बीमार कर रही है और हम बड़े भी ठीक से साँस नहीं ले पा रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि छोटे बच्चों को किस तकलीफ से गुज़रना पड़ रहा होगा। हम अपना टैक्स चुकाते हैं। हमें कार्रवाई चाहिए।"