दिल्ली सरकार चाहती है लोग बीमार पड़ें... कृत्रिम बारिश और प्रदूषण को लेकर AAP का निशाना

संक्षेप: दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में जाने पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रदूषण ठीक करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने का सरकार का वादा झूठा था और सरकार चाहती है कि लोग बीमार पड़ें, ताकि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा हो।

Tue, 21 Oct 2025 11:08 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की सर्दियों से पहले ही प्रदूषण काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिवाली के बाद प्रदूषण ठीक करने का वादा 'कृत्रिम बारिश' से किया था, लेकिन वो बारिश तो आई ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग बीमार हों।

दिवाली के बाद दिल्ली में AQI 400 पार कर चुका है। लोग मास्क पहनने को मजबूर हैं। भारद्वाज ने सवाल करते हुए कहा, 'सरकार ने कहा था कि आर्टिफिशियल रेन से सब ठीक हो जाएगा। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार ने कहा था कि दिवाली के बाद हम कृत्रिम बारिश कराकर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या कृत्रिम बारिश हुई? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर आप कृत्रिम बारिश करा सकते थे, तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या सरकार चाहती है कि लोग बीमार पड़ें। सरकार की प्राइवेट अस्पतालों से मिलीभगत है।'

दिल्ली में 400 पार पहुंचा AQI

दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को पार कर चुका है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 350 दर्ज किया गया। कई इलाकों में रात से ही घुंध की चादर छाई हुई है। सबसे बुरा हाल बवाना का है, जहां एक्यूआई 427 तक पहुंच गया है।

