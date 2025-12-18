Hindustan Hindi News
दिल्ली की जहरीली हवा का कौन सबसे बड़ा दुश्मन? पड़ोसी जिलों से आ रहा 65% धुआं

संक्षेप:

दिल्ली के वायु प्रदूषण में बाहरी स्रोतों की हिस्सेदारी 65% तक पहुँच गई है, जिसमें हरियाणा का झज्जर जिला थर्मल पावर प्लांटों के कारण सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है और स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।

Dec 18, 2025 10:21 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप जारी है। पराली जलाने का सीजन खत्म होने के बावजूद शहर की हवा खराब बनी हुई है। केंद्र के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा शहर के बाहर से आ रहा है।

झज्जर जिला सबसे बड़ा योगदानकर्ता

बुधवार के आंकड़ों में हरियाणा का झज्जर जिला दिल्ली के कुल PM2.5 प्रदूषण में 16.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा था। यह दिल्ली के अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के योगदान (16.3 प्रतिशत) से भी ज्यादा है। झज्जर अकेला दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।

अन्य NCR जिलों का भी बड़ा हिस्सा

झज्जर के अलावा रोहतक ने 5.06 प्रतिशत, भिवानी ने 3.59 प्रतिशत और सोनीपत ने 2.84 प्रतिशत योगदान दिया। कुल मिलाकर पड़ोसी एनसीआर जिलों से करीब 30 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली पहुंच रहा है। इसके अलावा 34 प्रतिशत प्रदूषण 'अन्य स्रोतों' से आ रहा है, जो मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर के हैं। पराली जलाने का योगदान सिर्फ 0.17 प्रतिशत रहा।

क्या है प्रदूषण का सबसे बड़ा विलेन?

विशेषज्ञों के अनुसार झज्जर में दो बड़े कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रमुख कारण हैं। रोहतक, भिवानी और सोनीपत में छोटे-मध्यम उद्योगों के क्लस्टर भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने पर यह धुआं सीधे दिल्ली पहुंच जाता है। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट सुनील दहिया ने कहा, "बड़े स्रोत जैसे पावर प्लांट अभी भी सक्रिय हैं और दिल्ली की हवा पर असर डाल रहे हैं।"

आने वाले दिनों में स्थिति और खराब

DSS की भविष्यवाणी के मुताबिक झज्जर का योगदान बढ़ सकता है। गुरुवार को 16.2 प्रतिशत, शुक्रवार को 18.2 प्रतिशत और शनिवार को 22.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सेक्टर 15 से 17 प्रतिशत के बीच रहेगा। दिल्ली और आसपास की इंडस्ट्रीज का योगदान बुधवार को सिर्फ 8 प्रतिशत था।

सरकार की कार्रवाई तेज

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। फोकस रोड डस्ट, कचरा प्रबंधन, पुरानी गाड़ियों और नियम तोड़ने वाली इंडस्ट्रीज पर है। विशेषज्ञ दीपांकर साहा ने कहा कि सीमा पार प्रदूषण साल भर रहता है, लेकिन सर्दियों में धुंध और नमी के कारण यह ज्यादा गंभीर हो जाता है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
