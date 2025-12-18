दिल्ली की जहरीली हवा का कौन सबसे बड़ा दुश्मन? पड़ोसी जिलों से आ रहा 65% धुआं

संक्षेप: दिल्ली के वायु प्रदूषण में बाहरी स्रोतों की हिस्सेदारी 65% तक पहुँच गई है, जिसमें हरियाणा का झज्जर जिला थर्मल पावर प्लांटों के कारण सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है और स्थिति और बिगड़ने की आशंका है।

राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप जारी है। पराली जलाने का सीजन खत्म होने के बावजूद शहर की हवा खराब बनी हुई है। केंद्र के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा शहर के बाहर से आ रहा है।

झज्जर जिला सबसे बड़ा योगदानकर्ता बुधवार के आंकड़ों में हरियाणा का झज्जर जिला दिल्ली के कुल PM2.5 प्रदूषण में 16.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा था। यह दिल्ली के अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के योगदान (16.3 प्रतिशत) से भी ज्यादा है। झज्जर अकेला दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।

अन्य NCR जिलों का भी बड़ा हिस्सा झज्जर के अलावा रोहतक ने 5.06 प्रतिशत, भिवानी ने 3.59 प्रतिशत और सोनीपत ने 2.84 प्रतिशत योगदान दिया। कुल मिलाकर पड़ोसी एनसीआर जिलों से करीब 30 प्रतिशत प्रदूषण दिल्ली पहुंच रहा है। इसके अलावा 34 प्रतिशत प्रदूषण 'अन्य स्रोतों' से आ रहा है, जो मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर के हैं। पराली जलाने का योगदान सिर्फ 0.17 प्रतिशत रहा।

क्या है प्रदूषण का सबसे बड़ा विलेन? विशेषज्ञों के अनुसार झज्जर में दो बड़े कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रमुख कारण हैं। रोहतक, भिवानी और सोनीपत में छोटे-मध्यम उद्योगों के क्लस्टर भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने पर यह धुआं सीधे दिल्ली पहुंच जाता है। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट सुनील दहिया ने कहा, "बड़े स्रोत जैसे पावर प्लांट अभी भी सक्रिय हैं और दिल्ली की हवा पर असर डाल रहे हैं।"

आने वाले दिनों में स्थिति और खराब DSS की भविष्यवाणी के मुताबिक झज्जर का योगदान बढ़ सकता है। गुरुवार को 16.2 प्रतिशत, शुक्रवार को 18.2 प्रतिशत और शनिवार को 22.5 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। वहीं दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सेक्टर 15 से 17 प्रतिशत के बीच रहेगा। दिल्ली और आसपास की इंडस्ट्रीज का योगदान बुधवार को सिर्फ 8 प्रतिशत था।