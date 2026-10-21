CJP विरोध-प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में IPS ने दिया इस्तीफा; फर्जी दावे वाली पोस्ट को लेकर पुलिस ने X को लिखा पत्र
पुलिस ने जुलाई महीने में अधिकारी का एक असली वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वे गलत सूचना फैलाने वाले अभियानों के बारे में जनता से बात कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' को एक पत्र लिखकर एक व्यक्ति द्वारा की गई उन भ्रामक पोस्ट के बारे में जानकारी मांगी है, जिनमें दावा किया गया था कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शनों के बीच IPS अधिकारी सुमित झा ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस ने बताया कि सैयद चौधरी नाम के एक व्यक्ति की पोस्ट में इस बारे में दावा किया गया था और कहा गया था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर सुमित झा ने इस्तीफा दे दिया है। अब पुलिस ने इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सामने उठाते हुए इन अकाउंट्स के IP एड्रेस मांगे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था।
इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि, ये पोस्ट कथित तौर पर CJP के अक्टूबर महीने के विरोध-प्रदर्शन के दौरान फैलाई गई थीं। उन्होंने बताया कि जुलाई में हुए CJP के पिछले विरोध-प्रदर्शन के दौरान भी इसी तरह के दावे सामने आए थे। अधिकारियों ने बताया कि यह भ्रामक कंटेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और 'X' पर अपलोड किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इन प्लेटफॉर्म्स के सामने यह मामला उठाया है।
इससे पहले जुलाई में हुए पिछले विरोध-प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली पुलिस ने 'X' पर एक स्पष्टीकरण जारी किया था। इसमें एक वायरल वीडियो को फर्जी और AI-जनरेटेड बताया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के कारण सुमित झा ने इस्तीफा दे दिया है।
पुलिस ने अधिकारी का एक असली वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वे गलत सूचना फैलाने वाले अभियानों के बारे में जनता से बात कर रहे थे। साथ ही, पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि वे इस एडिट किए गए क्लिप को आगे न फैलाएं।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक पोस्ट की लगातार निगरानी कर रही है और ऐसे कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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