दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही की अस्पताल में मौत, पति और ससुरालवालों पर बुरी तरह पीटने का आरोप

ससुरालियों द्वारा बुरी तरह पिटाई करने के चलते गंभीर रूप से घायल हुई दिल्ली पुलिस की एक महिला कॉन्स्टेबल ने मंगलवार को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव और संबंधित दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं।

Jan 28, 2026 08:06 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
ससुरालियों द्वारा बुरी तरह पिटाई करने के चलते गंभीर रूप से घायल हुई दिल्ली पुलिस की एक महिला कॉन्स्टेबल ने मंगलवार को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मारपीट की घटना के बाद महिला कॉन्स्टेबल के मायकेवालों ने दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। गाजियाबाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव और संबंधित दस्तावेज दिल्ली पुलिस को सौंप दिए हैं।

पुलिस के मुताबिक, मृतका काजल दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थीं। काजल के भाई निखिल ने 23 जनवरी को दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि काजल का विवाह वर्ष 2023 में अंकुर से हुआ था।

रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है पति

अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि विवाह के बाद से ही काजल को ससुराल पक्ष की ओर से लगातार प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। परिजनों का आरोप है कि बीती 22 जनवरी को ससुराल पक्ष और पति अंकुर द्वारा काजल को बुरी तरह मारा-पीटा गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। सिर में चोट आने के चलते उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी।

24 जनवरी को यशोदा अस्पताल में कराई गई थी भर्ती

हालत बिगड़ने पर काजल को तुरंत मोहन गार्डन दिल्ली स्थित तारक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए उसे लगातार निगरानी में रखा। इसके बाद परिजन 24 जनवरी को काजल को गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल लेकर आए, जहां इलाज के दौरान 27 जनवरी को काजल की मौत हो गई।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि अस्पताल से मेमो प्राप्त होते ही गाजियाबाद की सिहानी गेट पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरते हुए पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी कराई। पोस्टमॉर्टम के बाद काजल का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, विसरा तथा अन्य लिए गए नमूनों को दिल्ली की मोहन गार्डन थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

