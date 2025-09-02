delhi police will challan your bike if found riding on urban extension road-2 24 bikers faced action बाइक लेकर UER-2 मत चले जाइएगा; पुलिस काट देगी चालान, 24 पर हो चुका ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
बाइक लेकर UER-2 मत चले जाइएगा; पुलिस काट देगी चालान, 24 पर हो चुका ऐक्शन

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्सTue, 2 Sep 2025 12:10 PM
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में खुले अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (UER-II) पर बाइक और मोटरसाइकिल चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को दो अधिकारियों ने बताया कि रविवार को कम से कम 24 लापरवाह बाइकर्स पर जुर्माना लगाया गया, क्योंकि इन वाहनों को दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले इस कई लेन वाले रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि ज्यादातर मोटरसाइकिल चालक इस सड़क का इस्तेमाल मौज-मस्ती करने और रील्स बनाने के लिए कर रहे हैं।

एक अधिकारी ने बताया, “हमने UER-II के उस हिस्से पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है जो नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, ताकि अचानक जांच की जा सके और इस रास्ते पर चलने वाले बाइकर्स पर जुर्माना लगाया जा सके। इस अभियान के दौरान, हमने कम से कम 24 दोपहिया वाहनों को रोका और उनके चालकों का चालान किया। उनमें से कुछ बाइकर ग्रुप्स के सदस्य थे, जो आमतौर पर वीकेंड पर अपनी लाखों की स्पोर्ट्स बाइक पर मौज-मस्ती के लिए निकलते हैं। उन पर कोई और कार्रवाई नहीं की गई और छोड़ दिया गया।”

पुलिस उपायुक्त (द्वारका) अंकित सिंह ने बताया कि उन्होंने इस रोड पर दोपहिया वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण एक विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। डीसीपी सिंह ने कहा, "चूंकि UER-II को दोपहिया वाहनों के लिए प्रतिबंधित रखा गया है, इसलिए नियमों का उल्लंघन रोकना जरूरी है। इसीलिए, रविवार को यह विशेष अभियान चलाया गया था। हम भविष्य में भी दोपहिया वाहनों के खिलाफ सरप्राइज चेकिंग करते रहेंगे।"

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को नियम तोड़ने वालों के लिए तीन तरह के चालान जारी किए गए। पहला चालान 'नो-एंट्री' के उल्लंघन के लिए ₹20,000 का था, जो पहली बार उल्लंघन करने पर लगाया गया। बाकी दो चालान 'खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने' और 'रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)' के उल्लंघन के लिए थे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर कोर्ट चालान होता है, जबकि RC के उल्लंघन पर पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना लगता है।

75.71 किलोमीटर लंबा UER-II गुरुग्राम, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली को NH-44 से जोड़ता है, और उसके बाद चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से भी जोड़ता है। इसका उद्घाटन 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पुलिस ने बताया कि इसे जनता के लिए खोले जाने से एक हफ्ते पहले, तीन लोगों की उनके स्कूटर के एक टाटा नेक्सॉन कार से टकराने से मौत हो गई थी। वे UER-II पर द्वारका से नजफगढ़ की ओर गलत दिशा में जा रहे थे।