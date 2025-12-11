Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi police uses dhurandhar movie scene drug awareness campaign viral
दिल्ली पुलिस का धुरंधर स्टाइल, अक्षय खन्ना की एंट्री से दे दिया खास मैसेज; VIDEO

दिल्ली पुलिस का धुरंधर स्टाइल, अक्षय खन्ना की एंट्री से दे दिया खास मैसेज; VIDEO

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के एक वायरल सीन का क्रिएटिव रूप से उपयोग करते हुए, युवाओं को ड्रग्स के खतरे के बारे में जागरूक किया है और सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में कहा है कि 'ड्रग्स की हाई असल लग सकती है, लेकिन ये महज एक भ्रम है।'

Dec 11, 2025 11:49 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर काफी चर्चा में है। इस फिल्म का एक सीन और गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अक्षय खन्ना की एंट्री है। इस सीन के जरिए दिल्ली पुलिस ने खास संदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म के एक इंटेंस ड्रामा सीन को चतुराई से इस्तेमाल किया है। कैप्शन में लिखा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर धुरंधर फिल्म का यही वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'ड्रग्स का नशा असल लग सकता है, लेकिन ये महज एक भ्रम है। अपनी सच्चाई को एक पल की माया के बदले मत बेचो।' ये पोस्ट न सिर्फ वायरल हो रही है, बल्कि युवाओं को सोचने पर मजबूर कर रही है।

'धुरंधर' का वो सीन जो बन गया एंटी-ड्रग्स मैसेज

फिल्म 'धुरंधर' के इस क्लिप में अक्षय खन्ना सहित तीन किरदार पारंपरिक लिबास में नजर आते हैं। एक हाथ फैलाए इशारा कर रहा है, बाकी दो गंभीर मुद्रा में खड़े। बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक और ग्रामीण एंगल इसे और रहस्यमयी बनाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ओवरले टेक्स्ट डालकर ट्विस्ट दे दिया। जिसपर लिखा है, 'जब हाई हो, तो तुम्हें लगता है तुम ऐसे दिखते हो।' ये सीन फिल्म में एक अंडरवर्ल्ड ड्रामा का हिस्सा है, जो निर्देशक आदित्य धर की स्टाइलिश स्टोरीटेलिंग का नमूना है।

कुछ सेंकड बाद वीडियो में दूसरा सीन आता है जिसमें एक शख्स बेहद नशे की हालत में बेसुध नजर आता है। जिसके जरिए पुलिस संदेश देती है कि ड्रग्स के नशे में लोग ऐसे दिखते हैं।

सोशल मीडिया पर 'पुलिस वाला स्वैग' – मीम्स से लेकर तारीफें तक

पोस्ट को अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, साढ़े 3 हजार लाइक्स और सैकड़ों रीपोस्ट्स। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं कमाल की हैं। एक ने लिखा, "जो वीडियो बनाया, उसे प्रमोशन मिलना चाहिए।" तो दूसरे ने कहा, "दिल्ली पुलिस मीम्स में भी माहिर हो गई।" कोई बोला, "म्यूजिक पर हाई होना बेहतर, ड्रग्स पर नहीं।"

क्यों कामयाब हो रहा ये 'क्रिएटिव वार'?

दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी हमेशा से अनोखी रही है, चाहे मीम्स हों या रील्स। 'धुरंधर' जैसी हाई-प्रोफाइल फिल्म का इस्तेमाल करके उन्होंने मैसेज को रिलेटेबल बना दिया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।