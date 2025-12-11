दिल्ली पुलिस का धुरंधर स्टाइल, अक्षय खन्ना की एंट्री से दे दिया खास मैसेज; VIDEO

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के एक वायरल सीन का क्रिएटिव रूप से उपयोग करते हुए, युवाओं को ड्रग्स के खतरे के बारे में जागरूक किया है और सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में कहा है कि 'ड्रग्स की हाई असल लग सकती है, लेकिन ये महज एक भ्रम है।'

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर काफी चर्चा में है। इस फिल्म का एक सीन और गाना सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर अक्षय खन्ना की एंट्री है। इस सीन के जरिए दिल्ली पुलिस ने खास संदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म के एक इंटेंस ड्रामा सीन को चतुराई से इस्तेमाल किया है। कैप्शन में लिखा है।

दरअसल दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर धुरंधर फिल्म का यही वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'ड्रग्स का नशा असल लग सकता है, लेकिन ये महज एक भ्रम है। अपनी सच्चाई को एक पल की माया के बदले मत बेचो।' ये पोस्ट न सिर्फ वायरल हो रही है, बल्कि युवाओं को सोचने पर मजबूर कर रही है।

'धुरंधर' का वो सीन जो बन गया एंटी-ड्रग्स मैसेज

फिल्म 'धुरंधर' के इस क्लिप में अक्षय खन्ना सहित तीन किरदार पारंपरिक लिबास में नजर आते हैं। एक हाथ फैलाए इशारा कर रहा है, बाकी दो गंभीर मुद्रा में खड़े। बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक और ग्रामीण एंगल इसे और रहस्यमयी बनाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ओवरले टेक्स्ट डालकर ट्विस्ट दे दिया। जिसपर लिखा है, 'जब हाई हो, तो तुम्हें लगता है तुम ऐसे दिखते हो।' ये सीन फिल्म में एक अंडरवर्ल्ड ड्रामा का हिस्सा है, जो निर्देशक आदित्य धर की स्टाइलिश स्टोरीटेलिंग का नमूना है।

कुछ सेंकड बाद वीडियो में दूसरा सीन आता है जिसमें एक शख्स बेहद नशे की हालत में बेसुध नजर आता है। जिसके जरिए पुलिस संदेश देती है कि ड्रग्स के नशे में लोग ऐसे दिखते हैं।

सोशल मीडिया पर 'पुलिस वाला स्वैग' – मीम्स से लेकर तारीफें तक पोस्ट को अब तक 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, साढ़े 3 हजार लाइक्स और सैकड़ों रीपोस्ट्स। यूजर्स की प्रतिक्रियाएं कमाल की हैं। एक ने लिखा, "जो वीडियो बनाया, उसे प्रमोशन मिलना चाहिए।" तो दूसरे ने कहा, "दिल्ली पुलिस मीम्स में भी माहिर हो गई।" कोई बोला, "म्यूजिक पर हाई होना बेहतर, ड्रग्स पर नहीं।"